LIVE: Följ Juniorkronorna – Tyskland i JVM
Efter segrar mot Slovakien och Schweiz väntar ikväll Tyskland för Juniorkronorna i Junior-VM. Följ matchen hos hockeysverige.se – minut för minut.
Det har suttit långt inne mot både Slovakien och Schweiz men Sverige står på maximala sex poäng efter en vinst med 3-2 och en vinst med 4-2. Dessutom har så gott som alla tilltänkta offensiva stjärnor levererat, precis som den tilltänkte förstemålvakten Love Härenstam.
Ikväll väntar gruppens, på pappret, svagaste lag: Tyskland. Tyskland har spelat två matcher och förlorat båda. Det blev en 6-3-förlust mot USA och en 4-1-förlust mot Slovakien. Något annat än en bekväm svensk seger ikväll vore en överraskning.
Pucken släpps strax efter 19:00 och vi drar igång vår liverapportering i samband med att laguppställningarna släpps strax före 18:00, svensk tid. Simon Eld, på plats i St. Paul, och Måns Karlsson kommer då guida er igenom kvällens JVM-höjdare.
Efter gårdagens vinst mot Schweiz är det ikväll dags för en ny JVM-match för Juniorkronornas del. Den här gången står Tyskland för motståndet.
Matchen drar igång strax efter 19:00, svensk tid, och vi kör igång vår liverapporteringen strax före 18:00. Det blir jag och Simon Eld som guidar er igenom kvällens match.
Häng med då, och skicka gärna in era frågor och åsikter under dagen och kvällen.
