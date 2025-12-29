LIVE: Följ Juniorkronorna – Tyskland i JVM

Efter segrar mot Slovakien och Schweiz väntar ikväll Tyskland för Juniorkronorna i Junior-VM. Följ matchen hos hockeysverige.se – minut för minut.

Får vi se ännu mer av Viggo Björck ikväll?

Foto: Bildbyrån

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Scrolla ner för att hitta livebloggen.

Det har suttit långt inne mot både Slovakien och Schweiz men Sverige står på maximala sex poäng efter en vinst med 3-2 och en vinst med 4-2. Dessutom har så gott som alla tilltänkta offensiva stjärnor levererat, precis som den tilltänkte förstemålvakten Love Härenstam.

Ikväll väntar gruppens, på pappret, svagaste lag: Tyskland. Tyskland har spelat två matcher och förlorat båda. Det blev en 6-3-förlust mot USA och en 4-1-förlust mot Slovakien. Något annat än en bekväm svensk seger ikväll vore en överraskning.

Pucken släpps strax efter 19:00 och vi drar igång vår liverapportering i samband med att laguppställningarna släpps strax före 18:00, svensk tid. Simon Eld, på plats i St. Paul, och Måns Karlsson kommer då guida er igenom kvällens JVM-höjdare.