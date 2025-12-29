Björck bevisade sitt värde – på flera sätt

Niklas Wikegård fick helt rätt i sitt PP-uttalande vid JVM-mötet med Schweiz, men det var inte bara för det Viggo Björck hyllades under 4–2-segern.

– Det är alltid kul att spela. Det är bara att gå ut och göra sitt bästa och försöka stänga ner, säger Djurgårdens 17-åring till hockeysverige.se.

Viggo Björck är yngst i JVM-laget, men är ändå en nyckelspelare på flera sätt. Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Att Viggo Björck skulle kliva in och imponera i SHL hade många förutspått redan inför säsongen, men att han även skulle kasta sig in i närkamper och bjuda upp de allra tuffaste till dans kändes mindre troligt. När Juniorkronorna 4–2-vann mot Schweiz fick han både göra det viktiga kvitteringsmålet och visa upp vad han lärt sig i spelet utan puck.

– Det är en otrolig pålitlig spelare – och begåvad spelare också. Han är skicklig, tar stort ansvar i båda ändarna och älskar att spela den här typen av jämna matcher också. Han gör oss som lag betydligt bättre också, hyllar Magnus Hävelid efter segern i gruppspelet.

Hur mycket tror du att den här hösten gett när han fått testas i det spelet i SHL?

– Nej, men de här spelarna som spelar SHL, inför mycket folk, de måste lära sig att ta ansvar och gillar också att ta ansvar. De skolas in i den delen på ett bra och smart sätt tycker jag också. Det är det vi har nytta av nu i den här typen av matcher, svarar förbundskaptenen hockeysverige.se.

Björck själv var däremot bara glad att få spela.

– Det är alltid kul att spela. Det är bara att gå ut och göra sitt bästa och försöka stänga ner. Det är kul att vara där ute, säger Djurgårdens 17-åring och fortsätter om just de där lärdomarna från första tiden i SHL.

– Ja, absolut. SHL-hockeyn blir väldigt mycket spel där det handlar om att ligga på rätt sida, men det är också bra planskolor i Täby och Djurgården där man trycker mycket på de delarna också.

I att just offra sig i boxplay-spelet där centern, född 2008, fick förtroende efter sitt läckra 2–2-mål, har han även en tydlig förebild i Jack Berglund.

– Ja, verkligen. Kaptensmaterial. Han slänger sig med ansiktet före. Det är så man vinner matcher, säger Björck om Berglunds block strax innan 3–2-målet från Lucas Pettersson.

Wikegård fick rätt – ersatte Stenberg i powerplay

Precis som i premiären mot Slovakien hade Juniorkronorna dock svårt att ta sig in på insidan för att skapa. Men denna gång hade man Björck som låssmed.

– Lite mer attack, ta pucken mot mål och utmana målvakten. Vi hamnade lite mycket på utsidan tidigare kanske, så ja, att ta pucken mot mål, säger han om vad man pratade om inför tredje perioden då ställningen gick från 1–2 till 4–2.

– Jag tycker att vi kunde spela pucken snabbare och komma med mer fart mot Schweiz, och få längre anfall. De gjorde en bra match också, men vi kanske gör det lite för lätt för dem, fortsätter han.

Förbundskapten Magnus Hävelid är inne på samma spår, vilket även gav flera omkastningar i kedjorna under sista 20.

– Jag hade nästan förutsett att det skulle bli en jämn match. De är svårspelade Schweiz, gjorde en bra match mot USA och kom ut med bra självförtroende här också. Vi kände efter två perioder att vi var lite krampaktiga i vissa avseenden och då ville vi ta fram den möjligheten att rotera lite i femmorna så att man spelar lite mer med ryggmärgen istället för att åka runt och tänka ”det funkar inte för oss i vår kedja”. Idag hade det en bra inverkan, säger han.

En del i det där krampaktiga var första uppställningen i powerplay där Niklas Wikegård, sportchef i Djurgården, hade menat att vi skulle få se Viggo Björck spela innan JVM:s slut. Och mycket riktigt, med kniven mot strupen, i det där viktiga skedet i första minuten av tredje, tog DIF-talangen Ivar Stenbergs plats och slog till.

– Det är inte jag som bestämmer. Han (Ivar Stenberg) gör det jäkligt bra där. Tur att jag fick göra mål och att pucken gick in, säger Björck själv och fortsätter.

– Skönt att få hänga en kasse som räknas också (bortdömt mål mot Slovakien), men det är en bra pass av ”Affe” (Alfons Freij) över där och sen så var det dags att skjuta någon gång.

– Alltid kul att göra mål. Viktigt att vi vinner matchen också och inte börjar tappa poäng.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects