Så spelas semifinalerna i JVM
Nu står det klart vilka lag som möts i JVM:s semifinaler 2026. För Sveriges del väntar en chans till revansch mot Finland efter fjolårets semifinalförlust, och i den andra drabbningen möts Kanada och Tjeckien.
Det blev bara en dramatisk kvartsfinal i JVM 2026. Det var matchen mellan värdnationen USA och Finland, en match som avgjordes i finsk favör efter förlängning då Arttu Välilä krossade den amerikanska drömmen om ett tredje raka JVM-guld genom att skicka ut dem ur turneringen.
Därmed ställs Sverige, som slog Lettland med 6–3, mot rivalen Finland i semifinal för andra året i rad. I fjol slutade det på ett hjärtskärande sätt för Juniorkronorna med förlust efter förlängning i Ottawa, där det slutligen blev en fjärdeplats för svenskarna som även föll i bronsmatchen mot Tjeckien.
Ett Tjeckien som är klart för sin fjärde raka semifinal efter en 6–2-seger mot Schweiz i sin kvartsfinal. Nu ställs man mot Kanada som man faktiskt slagit ut i två raka kvartsfinaler de föregående åren, 2024 och 2025. Men som man också föll emot i turneringens premiärmatch med 5–7. Kanada hade inga problem att köra över Slovakien i sin kvartsfinal, utan vann med klara 7–1.
Semifinalerna spelas nu under söndagskvällen 4 januari och natten mot måndag 5 januari. Bronsmatch och final spelas sedan på måndagskvällen 5 januari och nattens mot tisdag 6 januari, svensk tid.
Så här spelas JVM:s semifinaler 2026
Svenska tider anges
- 22:30 – Sverige-Finland (Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota)
- 02.30 – Kanada-Tjeckien (Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota)
Hur ser jag JVM:s kvartsfinaler på TV?
Samtliga JVM-kvartsfinaler sänds i SVT:
- 22.00-01.00: Sverige-Finland (SVT2/SVT PLay)
- 02.30-05.10: Kanada-Tjeckien (SVT Play)
Poängligan i JVM 2026 inför semifinalerna
|#
|Spelare
|Poäng
|1)
|Zayne Parekh, CAN
|10 (4+6)
|2)
|Gavin McKenna, CAN
|9 (3+6)
|3)
|Vojtech Cihar, CZE
|9 (2+7)
|4)
|Michael Hage, CAN
|9 (2+7)
|5)
|Tomas Chrenko, SVK
|8 (5+3)
|6)
|Will Zellers, USA
|8 (5+3)
|7)
|Brady Martin, CAN
|8 (4+4)
|8)
|Tomas Galvas, CZE
|8 (3+5)
|9)
|Petr Sikora, CZE
|8 (2+6)
|10)
|Anton Frondell, SWE
|7 (5+2)
Regler för slutspelet i JVM 2026
🏒 Semifinaler
- Avgörs i en match
- Speltid: 3 × 20 minuter
- Vid oavgjort:
- Förlängning: 10 minuter, sudden death
– 3 mot 3
- Om ingen avgör: straffläggning
- Förlängning: 10 minuter, sudden death
👉 Vinnaren går till final, förloraren spelar bronsmatch.
🥉 Bronsmatch
- Samma regler som kvarts- och semifinal
- 10 minuters förlängning (3 mot 3)
- Därefter straffar om det krävs
🥇 Final
Här gäller strängare regler:
- Avgörs i en match
- Speltid: 3 × 20 minuter
- Vid oavgjort:
- 20 minuters förlängning, sudden death
- 3 mot 3
- Ingen straffläggning
- Om ingen avgör spelas nya 20-minutersperioder tills ett mål görs
👉 Finalen avgörs alltid med mål i spel.
