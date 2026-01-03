Prenumerera

Så spelas semifinalerna i JVM

Nu står det klart vilka lag som möts i JVM:s semifinaler 2026. För Sveriges del väntar en chans till revansch mot Finland efter fjolårets semifinalförlust, och i den andra drabbningen möts Kanada och Tjeckien.

Victor Eklund och Juniorkronorna ställs mot Finland i ytterligare en JVM-semifinal.
Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Det blev bara en dramatisk kvartsfinal i JVM 2026. Det var matchen mellan värdnationen USA och Finland, en match som avgjordes i finsk favör efter förlängning då Arttu Välilä krossade den amerikanska drömmen om ett tredje raka JVM-guld genom att skicka ut dem ur turneringen.

Därmed ställs Sverige, som slog Lettland med 6–3, mot rivalen Finland i semifinal för andra året i rad. I fjol slutade det på ett hjärtskärande sätt för Juniorkronorna med förlust efter förlängning i Ottawa, där det slutligen blev en fjärdeplats för svenskarna som även föll i bronsmatchen mot Tjeckien.

Ett Tjeckien som är klart för sin fjärde raka semifinal efter en 6–2-seger mot Schweiz i sin kvartsfinal. Nu ställs man mot Kanada som man faktiskt slagit ut i två raka kvartsfinaler de föregående åren, 2024 och 2025. Men som man också föll emot i turneringens premiärmatch med 5–7. Kanada hade inga problem att köra över Slovakien i sin kvartsfinal, utan vann med klara 7–1.

Semifinalerna spelas nu under söndagskvällen 4 januari och natten mot måndag 5 januari. Bronsmatch och final spelas sedan på måndagskvällen 5 januari och nattens mot tisdag 6 januari, svensk tid.

Så här spelas JVM:s semifinaler 2026

Svenska tider anges

  • 22:30 – Sverige-Finland (Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota)
  • 02.30 – Kanada-Tjeckien (Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota)

Hur ser jag JVM:s kvartsfinaler på TV?

Samtliga JVM-kvartsfinaler sänds i SVT:

  • 22.00-01.00: Sverige-Finland (SVT2/SVT PLay)
  • 02.30-05.10: Kanada-Tjeckien (SVT Play)

Poängligan i JVM 2026 inför semifinalerna

#SpelarePoäng
1)Zayne Parekh, CAN10 (4+6)
2) Gavin McKenna, CAN9 (3+6)
3)Vojtech Cihar, CZE9 (2+7)
4)Michael Hage, CAN9 (2+7)
5)Tomas Chrenko, SVK8 (5+3)
6)Will Zellers, USA8 (5+3)
7) Brady Martin, CAN8 (4+4)
8)Tomas Galvas, CZE8 (3+5)
9) Petr Sikora, CZE8 (2+6)
10)Anton Frondell, SWE7 (5+2)

Regler för slutspelet i JVM 2026

🏒 Semifinaler

  • Avgörs i en match
  • Speltid: 3 × 20 minuter
  • Vid oavgjort:
    1. Förlängning: 10 minuter, sudden death
      – 3 mot 3
    2. Om ingen avgör: straffläggning

👉 Vinnaren går till final, förloraren spelar bronsmatch.

🥉 Bronsmatch

  • Samma regler som kvarts- och semifinal
  • 10 minuters förlängning (3 mot 3)
  • Därefter straffar om det krävs

🥇 Final

Här gäller strängare regler:

  • Avgörs i en match
  • Speltid: 3 × 20 minuter
  • Vid oavgjort:
    • 20 minuters förlängning, sudden death
    • 3 mot 3
    • Ingen straffläggning
    • Om ingen avgör spelas nya 20-minutersperioder tills ett mål görs

👉 Finalen avgörs alltid med mål i spel.

