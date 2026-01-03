Förra året var det USA, dessförinnan Sverige. I och med en 2–6-förlust mot Tjeckien lyckas Schweiz inte bryta sin trend av att åka ut i kvartsfinal av JVM.

Adam Jirícek, Tjeckien och Jamiro Reber, Schweiz, i JVM. Foto: The Canadian Press/(Icon Sportswire.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Trots ett starkt gruppspel där man pressade både USA och Sverige har Schweiz redan spelat klart detta JVM.

Tjeckien, med Adam Jiricek, Petr Sikora, Jiri Klima, med fler, blev för tuffa i kvartsfinalen under fredagen och äventyret tar slut med en klar 2–6-förlust. För många av landets hockeyintresserade blir detta även ett frustrerande slut då man inte tagit sig förbi en kvartsfinal sedan 2–0-segern mot Sverige 2019. Faktum är att detta var femte året i rad med samma resultat.

– Det här är en guldkandidat, konstaterar SVT:s expert Jonas Andersson om Tjeckien i sändningen av mötet.

Även om slutsiffrorna blev rätt klara var dock inte matchen densamma. Efter 1–0 från Leon Muggli klev nämligen Schweiz in i andra perioden med en ledning. Väl där svarade man även genom HV71:s Jamiro Reber, när man fick chansen att kvittera i powerplay, men det räckte inte hela vägen.

Drancak och Jiricek stod för de två snabba målen i andra perioden och Sikora satte sedan 4–2. Klima och Fibigr slog fast 6–2 och semifinalplatsen.

