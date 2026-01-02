LIVE: Följ Sverige-Lettland i Junior-VM här
Det är dags för kvartsfinal i JVM. Hockeysverige.se liverapporterar från kvällens match mellan Juniorkronorna och Lettland.
JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |
2025 har blivit 2026 och det är dags för Juniorkronorna att spela kvartsfinal i JVM. Efter den imponerande 6-3-vinsten mot USA på nyårsnatten går Sverige in i slutspelet som det toppseedade laget, vilket innebär att de kommer slippa såväl USA som Kanada fram till en eventuell final.
Men först ut är Lettland, som rankas som sjua av de åtta kvartsfinalnationerna. Det är inte direkt något ovanligt att de här länderna mötes i kvartsfinalerna. Ikväll ställs Sverige nämligen mot samma land som man mötte i kvartsfinalen såväl 2022 och 2025 och då vann mot – men bara med uddamålet. Under gruppspelet skrällde dessutom Lettland genom att ta poäng mot guldfavoriten Kanada. Trots det slutade de bara fyra i gruppen efter att de besegrat Danmark (6-3) men förlorat mot Tjeckien (4-2) och Finland (8-0).
Nedsläpp i matchen är strax efter 20:00 svensk tid, och vi drar igång vår liverapportering i samband med att laguppställningarna släpps strax före 19:00. Ikväll är det Simon Eld, på plats i St. Paul, och Robin Olausson som guidar er genom matchen.
Vinna eller försvinna! 🇸🇪
👻Det är dags för JVM:s mest otäcka match för Juniorkronorna: Kvartsfinalen.
Sverige möter Lettland, precis som 2022 och 2025, och båda de gångerna har det blivit riktiga rysare. 2022 vann Sverige med 2-1 efter att Emil Andrae avgjort sent, och ifjol vann Sverige med 3-2 sedan Lettland sånär hämtat upp Juniorkronornas 3-0-ledning.
👻 2024 var Sverige också nära att åka ut mot ett på pappret underlägset lag i form av Schweiz, men då avgjorde Axel Sandin-Pellikka i förlängning i ett kokande Scandinavium.
👻 Även 2023 var Sverige med om en galen rysare i kvartsfinalen, då med Finland som motståndare. Ärkerivalen ledde med 2-1 fram till de fyra sista minuterna. Då satte Leo Carlsson 2-2 och Victor Stjernborg 3-2 inom loppet av ett par minuter och tog Juniorkronorna till semifinal.
👻 2021 var det istället Juniorkronorna som var på fel sida i en riktig rysare mot Finland. Då var det Juniorlejonen som avgjorde med en halvminut kvar av ordinarie tid.
🫣Så trots Sveriges imponerande gruppspel kan det vara läge att förbereda sig för att det kan bli en riktig fredagsrysare mot detta Lettland – som i gruppspelet ju snodde en poäng av självaste Kanada.
Nedsläpp är strax efter 20:00 ikväll. När laguppställningarna kommer runt 90 minuter före nedsläpp drar Simon Eld, på plats i St.Paul, och Robin Olausson igång liverapporteringen från kvällens potentiella rysare.
Som vanligt får ni gärna ställa frågor och skicka in kommentarer inför och under matchen.
