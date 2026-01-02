Det är dags för kvartsfinal i JVM. Hockeysverige.se liverapporterar från kvällens match mellan Juniorkronorna och Lettland.

Det är dags för kvartsfinal för Lucas Pettersson och de övriga i Juniorkronorna.

Foto: Bildbyrån.

2025 har blivit 2026 och det är dags för Juniorkronorna att spela kvartsfinal i JVM. Efter den imponerande 6-3-vinsten mot USA på nyårsnatten går Sverige in i slutspelet som det toppseedade laget, vilket innebär att de kommer slippa såväl USA som Kanada fram till en eventuell final.

Men först ut är Lettland, som rankas som sjua av de åtta kvartsfinalnationerna. Det är inte direkt något ovanligt att de här länderna mötes i kvartsfinalerna. Ikväll ställs Sverige nämligen mot samma land som man mötte i kvartsfinalen såväl 2022 och 2025 och då vann mot – men bara med uddamålet. Under gruppspelet skrällde dessutom Lettland genom att ta poäng mot guldfavoriten Kanada. Trots det slutade de bara fyra i gruppen efter att de besegrat Danmark (6-3) men förlorat mot Tjeckien (4-2) och Finland (8-0).

Nedsläpp i matchen är strax efter 20:00 svensk tid, och vi drar igång vår liverapportering i samband med att laguppställningarna släpps strax före 19:00. Ikväll är det Simon Eld, på plats i St. Paul, och Robin Olausson som guidar er genom matchen.