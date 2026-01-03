Förra året säkrade var det USA som säkrade guldet i förlängningen. Nu är de regerande mästarna plötsligt utslagna ur JVM – på hemmaplan.

– Det svider. De har stöttat oss sedan start, så det är tråkigt att göra dem besvikna, säger poängkungen Will Zellers efter Finlands 4–3-revansch i kvartsfinalen

Att det skulle bli en jämn batalj i kvartsfinalen hade flera förutspått på förhand, men att USA, som tagit guld två år i rad, skulle åka ut redan idag sågs som den mindre troliga utkomsten. Ändå står vi nu här med Finland i semifinal efter att man spelat ännu en 4–3-match mot amerikanerna.

Denna gång var det dock, till skillnad från förra årets final, våra grannar i öst som gick segrande ur det hela.

– Det är ett av de värsta sätten att förlora en hockeymatch på, enligt mig. Det är verkligen tufft att avsluta turneringen så här. Men jag känner i slutändan att det var en jämn match som kunde gått åt vilket håll som helst. Men det svider förstås att förlora så här när alla fans gett ett otroligt stöd. De har stöttat oss sedan start, så det är tråkigt att göra dem besvikna, säger USA:s interna poängkung Will Zellers till hockeysverige.se efter uttåget.

– Det har fortfarande inte riktigt sjunkit in. Det är verkligen tufft. Jag tror inte att det har satt sig hos killarna än. Men vi är alla så tacksamma över att få möjligheten att spela i en sådan här match och att Minnesota tagit emot oss. Vi är skyldiga dem allt, men i slutändan är det fortfarande ett svårt piller att svälja, fortsätter han.

Westergård: ”Kanske det bästa jag varit med om”

En av de som stod på andra sidan och fick se sitt Finland jubla vid OT-avgörande som säkrade skrällen var Frölundas Max Westergård.

– Det var det. Ingen trodde på det. Det var kul att vinna. Arttu Valila hänger där på overtime… det var riktigt coolt, säger finske forwarden i den mixade zonen och fortsätter.

– Jag blev chockad, och blev så glad… bara glad. Vi ledde 3–2 och sen hänger de 3–3. Jag tror alla trodde att USA skulle vinna, men vi tog det. Det är kanske det bästa jag varit med om.

I och med att Kanada, i skrivande stund, är på väg mot en storseger mot Slovakien ser det även ut att bli ett möte mellan Sverige och Finland, samt Max Westergård och Ivar Stenberg, i semifinal.

