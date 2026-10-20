JVM-kollen: Är tilltänkta stjärnan given i VM-truppen?
Junior-VM

JVM-kollen: Är tilltänkta stjärnan given i VM-truppen?

Publicerad 20 oktober 2026 14:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Det är bara drygt två månader kvar tills dess att Sverige premiärspelar mot Finland i Junior-VM. Hockeysverige.se tar nu tempen på närmare 40 (!) av de VM-aktuella spelarna.
Vi tittar närmare på spelarna som är givna, spelarna som är på väg att spela sig in i laget - och några som av olika anledningar kan vara på väg att ramla bort från en möjlig plats i laget.

JVM-kollen har varit ett stående inslag på hockeysverige.se under de senaste åren. Där tittar jag ungefär en gång i månaden närmare på vilka spelare som kan skrälla sig in i truppen, vilka som är på väg att spela sig ur densamma, och på vilka som cementerar sin plats i laget och kommer få spela Junior-VM.

Det finns förstås ännu fler aktuella namn än de jag skriver om här, men alla passar helt enkelt inte in i någon av de fyra kategorierna jag utgår ifrån:

  • Givna i truppen.
  • Troliga i truppen.
  • Formstarka/Har flyttat fram sina positioner
  • Osäkra - på väg att ramla ut?

Jag skrev en JVM-koll i slutet av september, när säsongen precis hade inletts, och sedan dess har en hel del hänt. Det som framför allt hänt är att Magnus Hävelid idag tog ut en första landslagstrupp sedan säsongen inleddes, och även om det såklart inte kommer bli exakt det gänget som åker på mästerskapet har vi i alla fall fått en ny indikation på vilka spelare Hävelid vill ha i sitt lag.

Och det här är som sagt ett rörligt dokument, där jag i dagsläget har 14 spelare som "givna", åtta spelare som "troliga" och tolv spelare under kategorin "formstark". Sedan finns sex spelare under kategorin: "osäkra", av olika skäl. 

Sammanlagt berörs alltså närmare 40 spelare i den här texten.

Givna i truppen

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