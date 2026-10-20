JVM-kollen: Är tilltänkta stjärnan given i VM-truppen?

JVM-kollen har varit ett stående inslag på hockeysverige.se under de senaste åren. Där tittar jag ungefär en gång i månaden närmare på vilka spelare som kan skrälla sig in i truppen, vilka som är på väg att spela sig ur densamma, och på vilka som cementerar sin plats i laget och kommer få spela Junior-VM .

Det finns förstås ännu fler aktuella namn än de jag skriver om här, men alla passar helt enkelt inte in i någon av de fyra kategorierna jag utgår ifrån:

Givna i truppen.

Troliga i truppen.

Formstarka/Har flyttat fram sina positioner

Osäkra - på väg att ramla ut?

Jag skrev en JVM-koll i slutet av september , när säsongen precis hade inletts, och sedan dess har en hel del hänt. Det som framför allt hänt är att Magnus Hävelid idag tog ut en första landslagstrupp sedan säsongen inleddes , och även om det såklart inte kommer bli exakt det gänget som åker på mästerskapet har vi i alla fall fått en ny indikation på vilka spelare Hävelid vill ha i sitt lag.

Och det här är som sagt ett rörligt dokument, där jag i dagsläget har 14 spelare som "givna", åtta spelare som "troliga" och tolv spelare under kategorin "formstark". Sedan finns sex spelare under kategorin: "osäkra", av olika skäl.

Sammanlagt berörs alltså närmare 40 spelare i den här texten.

Givna i truppen