JVM-kollen: De är givna - och de kan bli truppens skrällar

JVM-kollen har varit ett stående inslag på hockeysverige.se under de senaste åren. Där tittar jag ungefär en gång i månaden närmare på vilka spelare som kan skrälla sig in i truppen, vilka som är på väg att spela sig ur densamma, och på vilka som cementerar sin plats i laget.

Det finns förstås ännu fler aktuella namn än de jag skriver om här, men alla passar helt enkelt inte in i någon av de fyra kategorierna jag utgår ifrån:

Givna i truppen.

Troliga i truppen.

Formstarka/Har flyttat fram sina positioner

Osäkra - på väg att ramla ut?

I dag har jag placerat 13 spelare i kategorin "given", tio i kategorin "trolig" och tio som "formstarka". Och sen kommer jag komma in på ett gäng spelare som av olika anledningar kan vara på väg att ramla ur en möjlig trupp.

Med åren har JVM-kollen blivit svårare och svårare att göra - för det har alltid kommit någon helt oväntad som skrällt sig in i laget. Där kan vi räkna in Dennis Altörn, Casper Juustovaara Karlsson och Loke Krantz i närtid. Det är dessutom fler och fler svenskar som spelar i Nordamerika, där det inte går att se dem i samma utsträckning. Plus att säsongen inte dragit igång i alla ligor ännu. Dessutom kan ju väldigt mycket hända på de månader som återstår innan laget ska samlas.

Men det brukar i slutändan inte skilja mer än ett fåtal namn mellan min och Magnus Hävelids trupp.

Och det här är som sagt ett rörligt dokument. Just nu håller jag 13 spelare som givna. Om en månad kan vi vara uppe i 17. Vem vet?

Givna i truppen

Målvakter:

Love Härenstam, Måns Goos