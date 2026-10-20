Här är svenska truppen till JVM-genrepet

Milan Sundström och Bosse Meijer tar plats i laget.

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Sedan tidigare står det klart att MoDos storlöfte Milan Sundström kommer att få chansen att visa upp sig i Juniorkronorna under hemmaturneringen i Nyköping. Han blir inte den enda 17-åringen som tar plats i Magnus Hävelids sista trupp innan JVM-uttagningen i december.

Även Frölundas centertalang Bosse Meijer tar plats i Juniorkronornas trupp, efter en höst där han visat framfötterna i Frölunda och producerat fyra poäng (2+2) på tio matcher i SHL och fyra poäng (2+2) på sex matcher i CHL.

Inga spelare från Nordamerika i laget

Under första veckan i november spelar Juniorkronorna femnationsturnering i Nyköping, där man ställs mot Slovakien, Schweiz, Finland och Tjeckien.

– Efter en intensiv inledning på säsongen, med två turneringar på kort tid har vi nu haft en längre period där spelarna har varit i sina hemmiljöer. Vi i coachteamet har haft möjligheten att se många spelare, och har landat i att det är det här laget vi åker med till Nyköping, säger förbundskapten Magnus Hävelid i ett pressmeddelande.

I Juniorkronornas trupp finns inga spelare baserade i Nordamerika med i laget till femnationsturneringen.

– Det är förutsättningar som vi har vetat om sedan tidigare. Vi har en väldigt god kännedom om spelarna, genom regelbundna scoutingresor och uppföljning via analysverktyg.

Juniorkronornas trupp

Målvakter

1. Isak Sörqvist, Luleå/Vimmerby (lån)

30. Love Härenstam, Södertälje

35. Måns Goos, Färjestad/BIK Karlskoga (lån)

Backar

2. Liam Pettersson, Djurgården

3. Oliwer Sjöström, Luleå

4. Malte Gustafsson, HV71

5. Karl Annborn, HV71

8. Rocky Langvardt, Leksand

9. Ola Palme, Växjö

19. William Håkansson, Luleå/Södertälje (lån)

Forwards

10. Jonas Lagerberg-Hoen, Leksand

11. Viktor Klingsell, Skellefteå/Kalmar (lån)

12. Milton Gästrin, Brynäs

14. Milan Sundström, MoDo

15. Alexander Command, Örebro

16. Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

17. Morgan Anderberg, Växjö

18. Theo Stockselius, Djurgården

20. Elton Hermansson, MoDo

22. Loke Krantz, Linköping

23. Bosse Meijer, Frölunda

24. Leo Sundqvist, Brynäs/Almtuna (lån)

25. Eddie Genborg, Timrå

28. Gustav Hillström, Brynäs

29. Casper Juustovaara Karlsson, Luleå

Sverige spelschema i Nyköping

4/11 klockan 19.00: Sverige – Slovakien.

5/11 klockan 19.00: Sverige – Schweiz.

7/11 klockan 18.00: Sverige – Finland.

8/11 klockan 16.00: Sverige – Tjeckien.