Klart: Så spelar Sverige under JVM 2027

Juniorkronorna inleder jakten på ett nytt JVM-guld mot Finland.

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JVM 2026 blev en saga för Juniorkronorna som gick hela vägen och vann Sveriges tredje JVM-guld genom tiderna, och det första på 14 år sedan triumfen 2012.

Till vintern inleds en ny guldjakt för Sverige när mästerskapet går av stapeln i Edmonton och Red Deer, Kanada. Juniorkronorna spelar då i grupp A, vars matcher spelas i Red Deer, och kommer under gruppspelet att ställas mot USA, Finland, Slovakien och Tyskland. I den andra gruppen, som hör hemma i Edmonton, spelar Kanada, Schweiz, Tjeckien, Norge och Lettland.

Under tisdagen har IIHF, det internationella ishockeyförbundet, släppt spelschemat med tid och datum för samtliga matcher i JVM 2027.

Sverige kommer då att inleda mästerskapet med en riktig smällkaramel direkt på annandag jul när ärkerivalen Finland står för motståndet. Gruppspelet avslutas sedan på nyårsnatten där Juniorkronorna ställs mot en annan guldkandidat i form av USA.

Här är Juniorkronornas spelschema i JVM 2027:

26 december 22.30: Sverige–Finland.

27 december 22.30: Slovakien–Sverige.

30 december 03.30: Sverige–Tyskland.

1 januari 03.30: USA–Sverige.

2 januari: Kvartsfinaler.

4 januari: Semifinaler.

5 januari: Final/bronsmatch.

Här finns hela spelschemat.