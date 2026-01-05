Så spelas Sverige – Tjeckien i JVM:s final

Vi har en spännande JVM-final mellan Sverige och Tjeckien att se fram emot i natt. Kan Juniorkronorna bryta den 14 år långa guldtorkan? Här är förutsättningarna inför dramat.

I fjol möttes Sverige och Tjeckien i bronsmatchen – nu väntar en JVM-final mellan lagen.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Det blev ett drama utan dess like när Sverige säkrade sin finalplats i Junior-VM i Minnesota i natt. Det krävdes både förlängning och straffar för att separera Juniorkronorna från ett tufft finskt motstånd i semifinalen. 3–3 vid full tid följdes upp av en förlängning där Viggo Björck hade fyra (!) klockrena lägen att bli övertidshjälte – bara för att bli stoppad av den finske målvakten Petteri Rimpinen varje gång.

Finland fick sedan ett gyllene läge att avgöra matchen sent i förlängningen när samme Björck satt utvisad. Men svenskarna offrade sig hänsynslöst i spel tre mot fyra och Love Härenstam hade hjälp av ribban när backen Aron Kiviharju avfyrade ett skott som kunde ha gjort honom till hjälte i slutminuterna.

Härenstam och Frondell hjältar för Sverige

I straffläggningen var Sverige rejält illa ute. Efter att Matias Vanhanen, som enda spelare, gjort mål inför den femte och sista straffomgången behövde Jack Berglund göra mål för att svenskarna inte skulle förlora. Och det gjorde han. Härenstam stoppade sedan Julius Miettinen och tog även straffläggningen till en förlängning.

Där klev Anton Frondell fram i den åttonde rundan av straffläggningen och tryckte in målet som gav Sverige en finalplats.

Det saknades heller inte drama i semin mellan Kanada och Tjeckien. Även den matchen såg ut att gå till förlängning efter att den kanadensiska kaptenen Porter Martone kvitterat till 4–4 med 2.41 kvar av tredje perioden. Men tjeckerna hade andra planer. Tomas Poletin blev stor matchvinnare när han satte 5–4 bakom målvakten Jack Ivankovic 74 sekunder före slutsignalen. Tjeckerna adderade sedan ett mål i tom kasse från tvåmålsskytten Vojtech Cihar.

Därmed väntar nu den första JVM-finalen någonsin mellan just Sverige och Tjeckien.

Sveriges väg till JVM-final

26/12: Sverige – Slovakien 3–2

28/12: Sverige – Schweiz 4–2

29/12: Sverige – Tyskland 8–1

31/12: Sverige – USA 6–3

2/1: Kvartsfinal – Sverige – Lettland 6–3

4/1: Semifinal – Sverige – Finland 4–3 (straffar)

Tjeckiens väg till JVM-final

26/12: Tjeckien – Kanada 5–7

27/12: Tjeckien – Danmark 7–2

29/12: Tjeckien – Finland 2–1 (OT)

31/12: Tjeckien – Lettland 4–2

2/1: Kvartsfinal – Tjeckien – Schweiz 6–2

4/1: Semifinal – Tjeckien – Kanada 6–4

Final: Sverige – Tjeckien i JVM 2026

⏰: 02.30 svensk tid (19.30 lokal tid)

📍: Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota

📺: 02.00-05.00, SVT1/SVT Play

Senaste JVM-mötet mellan Sverige och Tjeckien

Nationerna ställdes mot varandra två gånger om i fjolårets JVM-turnering i Ottawa. I gruppspelet besegrade Juniorkronorna tjeckerna med 4–2 i den avslutande gruppspelsmatchen på nyårsafton. Herman Träff var den stora matchvinnaren med två mål på sin 19-årsdag. Även Felix Unger Sörum och Anton Wahlberg gjorde mål för Sverige i den matchen.

I bronsmatchen blev det däremot förlust efter straffar. Tjeckien vann med 3–2 efter Eduard Sale klivit fram som matchvinnare. Han sköt ett mål under ordinarie matchtid och satte den avgörande straffen bakom Marcus Gidlöf i det svenska målet. David Edstrom sköt de båda svenska målen i matchen.

Hur ser jag Sverige – Tjeckien på TV?

SVT sänder hela Junior-VM. Den här matchen sänds på SVT1 och SVT Play. Studiosändningen inleds 02.00 och matchen kommer i gång strax efter 02.30.

Så kan Sverige ställa upp mot Tjeckien

Lucas Pettersson insjuknade inför semifinalen och missade mötet med Finland. Hans status inför finalen är okänd, men det skulle vara ett enormt avbräck för Sverige om han missar ännu en match. Hans frånvaro tvingade förbundskapten Magnus Hävelid att skaka om i kedjorna. Wilson Björck lämnade läktaren och klev in i fjärdekedjan intill Milton Gästrin och Eric Nilson medan Loke Krantz tog Petterssons plats med Jack Berglund och Casper Juustovaara Karlsson. Liam Danielsson var extraspelare och fick några ströbyten i matchen.

På backsidan behöll Victor Johansson sin plats i laget framför Viggo Gustafsson, men fick för andra matchen i rad ingen speltid.

Målvakter

Love Härenstam

Herman Liv

(Måns Goos)

Backpar:

Felix Carell – Leo Sahlin Wallenius

William Håkansson – Alfons Freij

Sascha Boumedienne – Felix Öhrqvist

Victor Johansson

Utanför laget senast: Viggo Gustafsson

Kedjor

Ivar Stenberg – Viggo Björck – Eddie Genborg

Anton Frondell – Linus Eriksson – Victor Eklund

Casper Juustovaara Karlsson – Jack Berglund – Loke Krantz

Wilson Björck – Milton Gästrin – Eric Nilson

Liam Danielsson

Utanför laget senast: Lucas Pettersson

Spelare att hålla koll på i Tjeckien

Tjeckien har imponerat stort under årets turnering och har framför allt rejält med storlek och skicklighet på backsidan. Där har Adam Jiricek – övertidshjälte i gruppspelsmötet med Finland – varit den stora ledare tillsammans med offensive Tomas Galvas, lillebror till tidigare Malmöbacken Jakub Galvas. Galvas den yngre är näst efter Kanadas Zayne Parekh den poängbäste backen i turneringen med sina nio poäng (3+6) på sex matcher.

Framåt har det funnits åtskilliga spelare som bidragit till framgången. Vojtech Cihar klev fram med två mål i semifinalen mot Kanada och är poängbäst med sina elva poäng. Kaptenen Petr Sikora har också varit effektiv med nio poäng (2+7) medan spelskicklige Adam Benák fortsätter att leverera läckra assist. Mot Kanada kom också första målet för den blott 170 centimeter långa Mats Zuccarello-kopian.

På målvaktssidan har Tjeckien förlitat sig på Michal Orsulak. Han har en räddningsprocent på svaga 86,0 men har haft starka stunder i turneringen också.

Sveriges poängliga i JVM 2026

# Spelare Poäng 1) Anton Frondell 8 (5+3) 2) Jack Berglund 8 (3+5) 3) Eddie Genborg 8 (3+5) 4) Viggo Björck 7 (3+4) 5) Ivar Stenberg 7 (3+4)

Tjeckiens poängliga i JVM 2026

# Spelare Poäng 1) Vojtech Cihar 11 (4+7) 2) Tomas Galvas 9 (3+6) 3) Petr Sikora 9 (2+7) 4) Adam Benák 8 (1+7) 5) Vaclav Nestrasil 7 (2+5)

