På tredje försöket gick det för Anton Frondell. Nu är han och Juniorkronorna i JVM-final efter 4–3-matchen mot Finland.

– Att det var allt att vinna. Jag älskar de situationerna, förklarar han direkt efter slutsignal.

Anton Frondell avgjorde JVM-semifinalen. Foto: Simon Eld och Bildbyrån/Joel Marklund.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Från 1–0 till 3–2, 3–3, förlängning och straffar.

När Sverige säkrade spel i JVM-finalen 2026 var det självklart Anton Frondell som klev fram som den stora hjälten. Både försök nummer ett och två räddades av Petteri Rimpinen i det finska målet, men till slut fick Djurgårdens stortalang göra det.

– Tredje gången gillt. Jag tänkte ”nu får det vara slut på krusiduller” så jag tryckte den hårt mellan benen på honom, och den gick in, säger han i mixade zonen direkt efter 4–3-segern.

– Jätteskönt. Vi står i final. Det är det vi har drömt om sedan dagen vi åkte, och egentligen sedan man var liten och började på hockey, fortsätter han om känslorna.

Självklar hjälte: ”Älskar de situationerna”

”Showtime” som Rimpinen kallas räddade flera frilägen i förlängningen, men var även nära på att släppa in de tidigare strafförsöken från Frondell.

– Jag trodde att det bara var stolpen. Sen såg jag på jumbotronen att det var lite närmare än så. Äh, ibland studsar den in, och ibland inte. Det var skönt att få rätta till det tredje gången där, säger han om den andra straffen.

Vad hann du tänka när du klev fram för att slå sista straffen?

– Att det var allt att vinna. Jag älskar de situationerna. Det är klart att nerverna fanns där, men samtidigt står man här efter och det är ganska skönt, säger Frondell.

– Det svartnade lite. Det var bara ren lycka. Skönt att få se tredje straffen gå in. Sen var det bara kramkalas, tillägger han senare om firandet.

