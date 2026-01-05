Så spelas final och bronsmatch i JVM

Det blir Sverige och Tjeckien som möts i JVM-finalen i Minnesota i natt. Innan dess möts Kanada och Finland i kampen om bronset. Här är en guide till upplösningen av 2026 års turnering.

Sverige spelar final i JVM 2026 i natt. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Det blev dramatiskt värre när det skulle avgöras vilka lag som skulle mötas i JVM-finalen 2026.

Den första semifinalen mellan Sverige och Finland blev nervdallrande utöver det vanliga. Den hade en förlängning som bjöd på en mängd chanser och därefter en straffläggning som antagligen orsakade maxpuls på en hel del personer ute i stugorna, Det var först i den åttonde rundan av straffläggningen som Anton Frondell skickade in pucken bakom Petteri Rimpinen och avgjorde matchen till svensk fördel, 4–3.

Därmed är Sverige framme i sin andra final i de tre senaste turneringarna. Innan fjolårets fjärdeplats i Ottawa spelade man final mot USA hemma i Göteborg. Den gången blev det förlust.

När man nu jagar sitt första JVM-guld på 14 år ställs man mot Tjeckien i finalen. Ett tjeckiskt lag som imponerade stort i sin semifinal mot Kanada, där det blev seger med 6–4. Detta sedan Tomas Poletin skjutit segermålet, 5–4, med 74 sekunder kvar av den tredje perioden. Därmed har Tjeckien slagit ut Kanada i tre raka JVM. Det två föregående åren i kvartsfinal.

Finalen mellan Sverige och Tjeckien blir den första mellan två europeiska lag i JVM sedan 2016. Då besegrade Finland Ryssland hemma i Helsingfors efter ett övertidsmål av Kasperi Kapanen.

Vem blir nattens hjälte?

Så här spelas JVM:s final och bronsmatch 2026

Svenska tider anges

22:30 – Kanada-Finland (Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota)

02.30 – Sverige-Tjeckien (Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota)

Hur ser jag JVM:s semifinaler på TV?

Samtliga JVM-kvartsfinaler sänds i SVT:

22.00-01.00: Kanada-Finland (SVT1/SVT Play)

02.30-05.10: Sverige-Tjeckien (SVT1/SVT Play)

Poängligan i JVM 2026 inför final och bronsmatch

# Spelare Poäng 1) Zayne Parekh, CAN 11 (5+6) 2) Michael Hage, CAN 11 (2+9) 3) Vojtech Cihar, CZE 11 (4+7) 4) Gavin McKenna, CAN 10 (3+7) 5) Tomas Galvas, CZE 9 (3+6) 6) Petr Sikora, CZE 9 (2+7) 7) Tomas Chrenko, SVK 8 (5+3) 8) Will Zellers, USA 8 (5+3) 9) Anton Frondell, SWE 8 (5+3) 10) Porter Martone, CAN 8 (5+3)

Regler för slutspelet i JVM 2026

🥉 Bronsmatch

Avgörs i en match

Speltid: 3 × 20 minuter

3 × 20 minuter Förlängning: 10 minuter , sudden death

– 3 mot 3

, sudden death – 3 mot 3 Om ingen avgör: straffläggning

🥇 Final

Avgörs i en match

Speltid: 3 × 20 minuter

3 × 20 minuter Vid oavgjort: 20 minuters förlängning , sudden death 3 mot 3 Ingen straffläggning Om ingen avgör spelas nya 20-minutersperioder tills ett mål görs



👉 Finalen avgörs alltid med mål i spel.