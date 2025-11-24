”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter många turer är Linus Omark tillbaka i Luleå.

Tekniskt sett kommer 38-åringen närmast från division 3-spel i Övertorneå – där han briljerade tillsammans med tidigare radarpartnern Johan Harju.

– Vi får se – kanske Harju följer med? säger general managern Thomas Fröberg till Hockeysverige.se.

Johan Harju, Linus Omark och Thomas Fröberg.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Linus Omarks vara eller icke vara i Luleå har varit något av en följetong ända sedan SM-guldet i våras.

I en intervju med hockeysverige.se i samband med guldfirandet slog Omark fast att det var hans sista match i Luleå-tröjan. Under hösten ställdes dörren på glänt igen, innan han under hösten valde att hoppa på ett nytt utlandsäventyr och spel i schweiziska Lugano. Där blev det elva poäng på 15 matcher och mycket pekade på att det skulle bli en fortsättning i NL-klubben, innan personliga skäl satte stopp för fortsatt spel i Lugano.

I helgen blev Omarks återkomst till Luleå ett faktum.

– Han är ju en av de mest populära spelarna som spelat i Luleå genom åren, så jag ser bara positivt på det här. Vi har haft det lite knackigt i powerplay och det kan han komma in och lyfta, säger general managern Thomas Fröberg till Hockeysverige.se.

Gjorde comeback – i division 3

Trots att Omark tidigt stängde dörren för en återkomst till Luleå har Fröberg ändå haft något slags hopp om att publikfavoriten skulle ändra sig.

– Ja, och vi har haft den dialogen länge. Vi har så klart pratat utifall det skulle hända och nu känner han själv att han kan vara med och bidra och längtar efter att få spela hockey i Luleå igen. Då var det en ”no-brainer” att ta in honom, säger Fröberg.

Mellan Lugano och Luleå hann Omark också med en match med moderklubben Övertorneå. Där briljerade han tillsammans med sin tidigare radarpartner Johan Harju, som avslutade karriären 2023, och producerade totalt sex poäng vardera i 10–8-segern mot Kalix i division 3.

– Vi får se – kanske Harju följer med? säger Fröberg med ett skratt.

Johan Harju och Linus Omark.

Foto: Bildbyrån

Har nu 15 forwards i truppen

Med Omark i laget har Luleå det nu välbeställt på sin forwardssida. Trots långtidsskadan på Jonas Berglund, som väntas hålla honom borta från spel hela säsongen, och utlåningen av Jakob Ihs-Wozniak till Björklöven har Luleå just nu 15 forwards tillgängliga för spel. Några planer på att skala av forwardssidan via att släppa eller låna ut spelare har Fröberg emellertid inte.

– Nu ska vi landa i det här först. Vi har varit väldigt kort om folk under en längre tid, så det känns bara positivt att få vara lite breda igen. Tidigare har vi varit väldigt sårbara så fort vi fått någon frånvaro, så nu känns allting tipp-topp, säger Fröberg.

För några veckor sedan anslöt Brendan Shinnimin till laget och i början av november gjorde Luleå även klart med forwarden Ben Tardif. Kanadensaren köptes loss från Kärpät och har på sina fyra inledande SHL-matcher med klubben producerat en assistpoäng.

– Vi skulle plocka in en forward efter Berglunds skada och där var vi öppna med att ta in en center eller en ytterforward. I Tardif har vi fått in väldigt mycket fart i laget. Han bidrar med hög fart, intensitet och hårt jobb. Det har bara känts positivt, säger Fröberg.

Thomas Fröberg om sin egen framtid

Omarks återkomst var inte den enda nyheten från Luleå-håll den gångna helgen. I lokaltidningen NSD bekräftade klubbdirektören Stefan Enbom att klubben inte kommer att nyttja den klausul som möjliggör att bryta Thomas Fröbergs avtal inför nästa säsong.

Fröberg har inte heller några planer på att nyttja sin option i kontraktet, enligt honom själv.

– Den dialogen har vi haft hela tiden. Det där har mest varit en fråga för media, vi har inte lagt något fokus på det där. Jag är i Luleå och vill vara i Luleå. Det är som sagt mest det mediala som skrivit upp det där och inte vi i föreningen som haft massa diskussioner, menar Fröberg.

Thomas Fröberg tänker stanna i Luleå.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Tar sikte uppåt i tabellen

Luleå ligger för närvarande på en niondeplats i SHL-tabellen, där man så sent som en vecka sedan låg på samma poäng som Linköping under kvalstrecket.

Efter sex poäng och två segrar i den gångna veckans bortamatcher mot Örebro och HV71 har Luleå nu utökat avståndet till just sex poäng ned till strecket och tar nu i stället siktet uppåt i tabellen. Segrarna i Närke och Småland är tecken på att Luleå är på väg att hitta in på rätt spår igen, enligt Fröberg.

– Det tycker jag. Det kommer att ta ett litet tag, givet att vi ligger där vi ligger, men jag tycker att vi spelade två riktigt bra hockeymatcher förra veckan. Det känns så klart bättre och när vi väl får tillbaka alla som varit borta så är det klart att det påverkar en hel del. Vi får en lite annan träningsgrupp och får mer alternativ att gå in i matcherna med, säger han.

Fröberg tror att Linus Omark kommer att kunna spela en viktig roll för Luleå i resan uppåt i tabellen.

– Jag tyckte att han gjorde ett väldigt, väldigt bra slutspel och jag hoppas att han kan fortsätta på den inslagna vägen. Det är klart att Omark alltid kommer att ha förväntningar på sig. Samtidigt tycker jag att det är bra att ligan får lite profiler, säger Fröberg.