Linus Omark säger att Luleå inte hört av sig inför att hans korttidskontrakt med Lugano löper ut i november.

General managern Thomas Fröberg öppnar dock för att guldhjälten kan återvända till klubben.

– Vill han tillbaka är vi öppna för det, säger Fröberg till NSD.

Linus Omark och Thomas Fröberg.

Foto: Bildbyrån

För NSD berättade Linus Omark att ”det ringer klubbar hela tiden” och att det inte är troligt att han blir kvar i Lugano efter att hans korttidskontrakt med klubben löper ut i samband med landslagsuppehållet i november. En av klubbarna som emellertid inte hört av sig är tidigare klubben Luleå, men det ser det ut att bli ändring på.



General managern Thomas Fröberg bekräftar för NSD att klubben kommer att kontakta Omark.



– Han har kontrakt i några veckor till, men vi kommer höra av oss till honom inom kort, säger Fröberg.

”Det finns pengar kvar”

Omark var tydlig efter SM-guldet att han hade gjort sitt i Luleå, men Fröberg håller ändå dörren öppen för guldhjälten.



– Vill han tillbaka är vi öppna för det.



Pengar finns alltjämt kvar i Luleås budget för att förstärka forwardssidan.



– Ja, det finns pengar kvar och vi har som mål att ersätta (Jonas) Berglund – som det var ett avbräck att tappa – och Linus skulle definitivt fylla en funktion hos oss, men om de inte räcker får vi prata med styrelsen och vår klubbdirektör.



38-årige Linus Omark har producerat fem poäng (2+3) på sina sex inledande matcher i Lugano.