Oliver Kapanen stod för ett ödesdigert misstag i förra matchen.

Nu petas finländaren av Montréal Canadiens inför den tredje konferensfinalen.

– Det är inte nödvändigtvis på grund av misstaget, säger coachen Martin St. Louis.

Oliver Kapanen hamnar utanför laget i Montréal Canadiens. Foto: Bildbyrån

Montréal Canadiens chockade favoriten Carolina Hurricanes genom att vinna borta med 6-2 i den första konferensfinalen förra veckan.

Senast svarade ”Canes” däremot upp genom att vinna med 3-2 efter förlängning för att kvittera serien. Nikolaj Ehlers blev hjälte för Carolina med sitt övertidsmål, som kom till genom ett misstag av tidigare Timråstjärnan Oliver Kapanen. Finländaren hade pucken i mittzon och försökte dumpa ner den i Carolinas zon. Han misslyckades dock och pucken tog på Hurricanes-backen som kunde plocka ner pucken och spelade upp den. Det ledde till att Nikolaj Ehlers kunde bryta loss i en kontring och skjuta segermålet för Carolina.

Nu vänder serien upp till Montréal och inför match tre meddelar ”Habs”-tränaren Martin St. Louis att Oliver Kapanen petas till förmån för den förre Malmöcentern Joe Veleno.

– ”Kappy” (Oliver Kapanen) kommer att vara utanför laget och det är inte nödvändigtvis på grund av det (misstaget). Vi har märkt att Carolina spelar med mycket tyngd och fart och jag känner att ”Joey” (Joe Veleno) kan bidra med det för oss, säger St. Louis inför nattens match.

Oliver Kapanen gjorde succé i Timrå förra året

Oliver Kapanen har varit in och ut ur laguppställningen under Stanley Cup-slutspelet. Han spelade endast i fyra av sju matcher i första rundan mot Tampa Bay Lightning. I serien mot Buffalo Sabres var han sedan utanför laget i sex matcher men kom in och spelade i den sjunde och avgörande matchen när Montréal säkrade avancemang till konferensfinalen. Där har Kapanen sedan spelat i båda matcherna mot Carolina Hurricanes. Efter att ha spelat i tre raka matcher hamnar Kapanen dock återigen på läktaren.

Under slutspelet har Kapanen gått poänglös från alla sju matcher där han har spelat, men fått begränsat med speltid. I grundserien imponerade däremot rookien med 22 mål och 37 poäng på 82 matcher. Han var således Montréals fjärde bästa målskytt då endast Cole Caufield, Juraj Slafkovský och Nick Suzuki gjorde fler mål.

Förra året spelade Oliver Kapanen för Timrå där han imponerade rejält i SHL. Finländaren sköt 15 mål och 35 poäng på 36 matcher och hade det femte bästa poängsnittet i hela ligan. Tidigare i år var Kapanen också uttagen i Finlands OS-trupp och var där med och tog brons, även om han endast fick spela i en match.

