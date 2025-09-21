KLART: Linus Omarks val – nobbar SSK
Han har jagats flitigt av Södertälje efter SM-guldet med Luleå.
Nu är Linus Omark inte längre kontraktslös under 2025/26.
Sedan Linus Omark meddelade att han skulle lämna Luleå efter SM-guldet har ryktena varit många. Södertälje SK har pekats ut som en av lösningarna och följetongen har pågått i cirka en månads tid.
Nu står det klart vad den tidigare SHL-stjärnan ska göra närmsta tiden.
Det blir inte ett inhopp i Hockeyallsvenskan under serieinledningen. Istället meddelar nu schweiziska HC Lugano att man kommit överens med den 38-årige svensken.
Samarbetet gäller till landslagsuppehållet i november.
Texten uppdateras!
