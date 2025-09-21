Prenumerera

KLART: Linus Omarks val – nobbar SSK

Simon Eld
Han har jagats flitigt av Södertälje efter SM-guldet med Luleå.
Nu är Linus Omark inte längre kontraktslös under 2025/26.

250501 Luleås Linus Omark jublar med pokalen efter final sex i SHL mellan Luleå och Brynäs den 1 maj 2025 i Luleå.

Sedan Linus Omark meddelade att han skulle lämna Luleå efter SM-guldet har ryktena varit många. Södertälje SK har pekats ut som en av lösningarna och följetongen har pågått i cirka en månads tid.

Nu står det klart vad den tidigare SHL-stjärnan ska göra närmsta tiden.

Det blir inte ett inhopp i Hockeyallsvenskan under serieinledningen. Istället meddelar nu schweiziska HC Lugano att man kommit överens med den 38-årige svensken.

Samarbetet gäller till landslagsuppehållet i november.

Texten uppdateras!

