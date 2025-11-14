Linus Omark och Johan Harju återförenades i moderklubben Övertorneå HF.

Då stod radarparet för sex poäng vardera i en 10-8-seger mot Kalix.

Johan Harju och Linus Omark hade show för Övertorneå. Foto: Bildbyrån (Montage)

De spelade tillsammans som juniorer och gjorde även flera säsonger tillsammans i Luleå, KHL samt Tre Kronor.

Under fredagskvällen återförenades radarparet Linus Omark och Johan Harju när båda snörade på sig skridskorna för moderklubben Övertorneå HF för en bortamatch mot IF Kalix Hockey i Hockeytrean.

Som väntat klickade det direkt mellan det gamla radarparet och duon hade show i matchen. De kombinerade och låg bakom sex av målen när Övertorneå vann med hela 10-8. Omark och Harju stod sammanlagt för tolv poäng.

Omark och Harju gjorde tolv poäng ihop

Det började tio minuter in i matchen. Omark spelade fram till Harju som satte Övertorneås första mål i matchen, under ett powerplay. Men i andra perioden vaknade Omark och Harju till rejält. De spelade fram till Edwin Brännvalls 5-3-mål och när ställningen sedan var 6-5 till Övertorneå tog duon över helt och hållet. Linus Omark och Johan Harju låg nämligen bakom alla Övertorneås fyra sista mål i matchen.

Omark spelade fram Harju till både 7-5 och 8-6 för att se till att Johan Harju fullbordade ett hattrick redan innan andra periodens slut. I tredje perioden var det till slut även Linus Omarks tur att göra mål, såklart på passning från Harju, när Övertorneå gjorde 9-7. Med bara 29 sekunder kvar fastställde Harju sedan slutresultatet 10-8 med sitt fjärde mål i matchen, och självklart var det Omark som spelade fram.

När 60 minuters hockey hade spelats stannade Linus Omark på 1+5 medan Johan Harju gjorde 4+2 i matchen. De hade en stor del i att Övertorneå vann matchen mot Kalix. Förutom Omark och Harju hoppade även de tidigare Luleå-spelarna Johan Ejdepalm och Mikael Lidhammar in och spelade för Övertorneå under kvällens match.

