Slovenien vann mot Italien

Slovenien segrade – 5–1 mot Italien

Jan Drozg gjorde två mål för Slovenien

Sjunde förlusten i rad för Italien

Slovenien segrade på hemmaplan mot Italien i VM Grupp B herr, med 5–1 (0–0, 3–1, 2–0).

Efter matchen mot Slovenien står det klart att Italien åker ur serien.

Jan Drozg med två mål för Slovenien

Efter 2.34 i andra perioden gjorde Italien 0–1 genom Phil Pietroniro på pass av Tommy Purdeller och Daniel Mantenuto.

Slovenien gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

7.18 in i tredje perioden slog Marcel Mahkovec till på pass av Matic Török och Robert Sabolic och ökade ledningen. Efter 11.24 slog Zan Jezovsek till framspelad av Ken Ograjensek och Rok Ticar och ökade ledningen för Slovenien.

Marcel Mahkovec gjorde ett mål för Slovenien och spelade dessutom fram till tre mål.

I tabellen innebär det här att Slovenien hamnar på sjätte plats när serien nu summeras. Ett tapp för Italien som låg på fjärde plats så sent som den 15 maj.

Slovenien–Italien 5–1 (0–0, 3–1, 2–0)

VM Grupp B herr

Andra perioden: 0–1 (22.34) Phil Pietroniro (Tommy Purdeller, Daniel Mantenuto), 1–1 (28.09) Matic Török (Marcel Mahkovec), 2–1 (30.03) Jan Drozg (Marcel Mahkovec, Robert Sabolic), 3–1 (39.54) Jan Drozg (Marcel Mahkovec, Blaz Gregorc).

Tredje perioden: 4–1 (47.18) Marcel Mahkovec (Matic Török, Robert Sabolic), 5–1 (51.24) Zan Jezovsek (Ken Ograjensek, Rok Ticar).

Utvisningar, Slovenien: 3×2 min. Italien: 5×2 min.

Skott: 36–28 (10–10, 18–11, 8–7)