Slovenien vann mot Italien
Följ HockeySverige på
Google news
- Slovenien segrade – 5–1 mot Italien
- Jan Drozg gjorde två mål för Slovenien
- Sjunde förlusten i rad för Italien
Slovenien segrade på hemmaplan mot Italien i VM Grupp B herr, med 5–1 (0–0, 3–1, 2–0).
Efter matchen mot Slovenien står det klart att Italien åker ur serien.
Jan Drozg med två mål för Slovenien
Efter 2.34 i andra perioden gjorde Italien 0–1 genom Phil Pietroniro på pass av Tommy Purdeller och Daniel Mantenuto.
Slovenien gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.
7.18 in i tredje perioden slog Marcel Mahkovec till på pass av Matic Török och Robert Sabolic och ökade ledningen. Efter 11.24 slog Zan Jezovsek till framspelad av Ken Ograjensek och Rok Ticar och ökade ledningen för Slovenien.
Marcel Mahkovec gjorde ett mål för Slovenien och spelade dessutom fram till tre mål.
I tabellen innebär det här att Slovenien hamnar på sjätte plats när serien nu summeras. Ett tapp för Italien som låg på fjärde plats så sent som den 15 maj.
Slovenien–Italien 5–1 (0–0, 3–1, 2–0)
VM Grupp B herr
Andra perioden: 0–1 (22.34) Phil Pietroniro (Tommy Purdeller, Daniel Mantenuto), 1–1 (28.09) Matic Török (Marcel Mahkovec), 2–1 (30.03) Jan Drozg (Marcel Mahkovec, Robert Sabolic), 3–1 (39.54) Jan Drozg (Marcel Mahkovec, Blaz Gregorc).
Tredje perioden: 4–1 (47.18) Marcel Mahkovec (Matic Török, Robert Sabolic), 5–1 (51.24) Zan Jezovsek (Ken Ograjensek, Rok Ticar).
Utvisningar, Slovenien: 3×2 min. Italien: 5×2 min.
Skott: 36–28 (10–10, 18–11, 8–7)
Den här artikeln handlar om: