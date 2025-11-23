”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det har varit en illa dold hemlighet. Nu är det däremot helt klart att Linus Omark återvänder till Luleå för resten av säsongen.

— Det känns jättebra att jag fortfarande har sugen kvar för att spela hockey på högsta nivå, säger profilen i ett pressmeddelande.

Linus Omark under firandet av Luleå hockeys SM-guld vid Södra hamn den 3 maj 2025 i Luleå.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Under egentligen hela säsongen har det pratats om en återkomst till Luleå för Linus Omark. Fixstjärnan har spelat i Schweiz och även gjort en match med Övertorneå. Nu är det däremot klart med en återkomst till norrbottningarna.

Efter SM-guldet i våras pratades det om det perfekta avslutet. Men nu är det alltså klart med en ny sejour i klubben.

Det efter att Luleå haft en riktigt tuff höst i SHL och just nu ligger nia i tabellen.

— Det här kommer bli en boost för alla. Speciellt som han har en lika härlig personlighet som han har hockeykunnande efter sin långa och framgångsrika karriär som hockeyspelare. Och han kommer smälta in i gruppen på en gång, säger Thomas Fröberg, sportchef.

Linus Omark gjorde förra säsongen 34 poäng i grundserien och tio poäng på tolv matcher i slutspelet när Luleå alltså gick hela vägen. Den här säsongen har han gjort elva poäng på 15 matcher för Lugano i den schweiziska ligan.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects