Efter två år i Örebro valde Patrik Puistola att lämna för spel i SHL-konkurrenten Frölunda.

För hockeysverige.se berättar VM-forwarden nu om skälen bakom flytten.

– Jag kände att det bästa valet för mig skulle vara att stanna i Sverige, säger Puistola.

Patrik Puistola berättar om beslutet att lämna Örebro för spel i Frölunda. Foto: Bildbyrån (Montage)

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

För tredje året i rad är Patrik Puistola en del av Finlands landslag som spelar VM i ishockey.

Han var med i Tjeckien för två år sedan och imponerade även för Finland under VM i Stockholm förra året. Den här säsongen har Puistola också varit given i landslaget under hela säsongen. Han hade där bara gjort 1+1 på elva matcher i Euro Hockey Tour innan han avslutade med 2+1 i en 5-1-seger mot Sverige i Beijer Hockey Games som en del av VM-genrepet. Nyligen spräckte Puistola också sin nolla i årets VM-turnering genom att göra ett av målen när Finland besegrade USA med 6-2 under måndagen.

– Det är kul, jag har fått vara med flera veckor nu och jag tycker att det gått helt okej för mig. Det blir lite bättre hela tiden men jag tycker att jag fortfarande kan göra mer för att få ut mitt bästa, säger Patrik Puistola till hockeysveige.se om tiden med de finska lejonen.

Patrik Puistola är i Schweiz och spelar just nu Hockey-VM för Finland igen. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Patrik Puistola lämnar Örebro efter två år

Patrik Puistola, 25, är son till den tidigare HV-backen Pasi Puistola som spelade fem säsonger i Elitserien och vann SM-guld både 2008 och 2011. Sonen Patrik har därmed HV71 som moderklubb men inledde sedan sin elitkarriär hemma i Finland. Efter att ha gjort succé i Liiga flyttade han sedan tillbaka till Sverige genom att skriva på för Örebro Hockey 2024.

I Örebro har Puistola gjort succé de senaste två säsongerna. Han stod för starka 39 poäng (18+21) på 52 matcher under sin debutsäsong i SHL och följde sedan upp det med att göra 36 poäng (14+22) på 50 matcher den gångna säsongen.

Efter två år i Närke lämnar Patrik Puistola dock Örebro inför nästa säsong.

– Jag trivdes väldigt bra där i Örebro. Jag fick spela mycket och med väldigt bra spelare också. Det är lätt att spela med sådana som Karlkvist och Kossila. Det var en bra tid och jag har bara bra saker att säga om Örebro, säger Puistola om sina år i klubben.

Det har blivit succé för Patrik Puistola i Örebro de senaste två åren. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Klar för Frölunda: ”Jag vill vinna”

Ny klubbadress från och med säsongen 2026/27 är Frölunda HC. Patrik Puistola har skrivit på ett tvåårskontrakt med Göteborgsklubben.

– Det är såklart många orsaker bakom flytten dit. Framför allt ansåg jag att det är det bästa stället för mig för att kunna ta nästa steg i min karriär, säger Puistola och berättar att han hade kontakt med ett par av finländarna i Frölunda innan han skrev på:

– Jag hade lite snack med (Arttu) Ruotsalainen och (Jere) Innala innan jag bestämde mig. Jag pratade med dem och de berömde hela organisationen och allting där. Det underlättade valet för mig.

Du säger att du ska kunna ta nästa steg i Frölunda, vad är det som du vill utveckla?

– Det är väl framför allt fysiken som jag tycker att jag behöver förbättra. Sedan spela så att jag kan vara bästa versionen av mig själv ute på isen i varje match också. Annars skulle jag säga att fysiken är det viktigaste för mig.

Och du hoppas att flytten till Frölunda ska hjälpa din utveckling?

– Ja, Frölunda har varit bra på att utveckla spelare. Sedan är det såklart också ett bra lag och de spelar för SM-guld varje år. Jag vill kunna vara med och vinna och är något som lockade med Frölunda också.

I Frölunda hoppas Patrik Puistola kunna ta nästa steg och spela till sig ett NHL-kontrakt. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Vill nå NHL – via Frölunda: ”Målet är att få ett kontrakt”

Redan innan flytten till Örebro, samt under åren i Närke, har Patrik Puistola omgärdats av NHL-rykten. Flera år i rad har NHL-klubbar uppvaktat finländaren men han har aldrig skrivit något avtal utan i stället blivit kvar i Sverige. Frölunda har på senare år blivit en klubb som skeppar ett antal spelare till NHL. För ett par år sedan var det landsmannen Jere Innala som fick ett NHL-kontrakt via spel i Frölunda. I år har Theodor Niederbach också blivit en NHL-export från Frölunda.

Är din tanke att flytten till Frölunda ska ta dig ett steg närmare NHL?

– Ja, det skulle jag säga. NHL är ändå det långsiktiga målet. Sedan börjar man såklart bli lite äldre också men så länge som man kanske har chansen att kunna komma dit är det självklart målet att få ett kontrakt där. Det är ingenting som jag tänker på nu utan jag försöker bara vara i nuet och ha fokuset på att jag ska vara i bästa form till nästa säsong i Frölunda, säger 25-åringen.

Var det aktuellt med NHL för dig redan till nästa säsong eller var det bara Sverige och fortsatt spel i SHL som gällde för dig?

– Ja, det var det som jag var inställd på hela tiden. Jag kände att det bästa valet för mig skulle vara att stanna i Sverige och spela i Frölunda, avslutar Patrik Puistola.

Source: Patrik Puistola @ Elite Prospects