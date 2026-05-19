Mora värvar tidigare DIF-löftet: ”Stor potential”

Mora IK har gjort klart med ett nyförvärv. In i truppen kommer Loa Milfors, det meddelar klubben på sin sajt.

”Den senaste tiden har han utvecklats starkt i Hockeyettan, där han tagit tydliga kliv i sin seniorhockey”, skriver man i presentationen.

Loa Milfors byter Hudiksvall mot Mora. Foto: Bildbyrån (montage).

DIF-fostrade Loa Milfors är klar för Mora IK inför den kommande säsongen. Den 22-årige forwarden kommer närmast från spel i Hudiksvall HC, där han totalt gjort två säsonger och slagit igenom med 70 poäng över totalt 80 matcher.

28 av dessa poäng (19+9) trillade in i grundserien 2025/26, innan han tog laget till en final mot Visby/Roma med ytterligare elva.

Milfors har under sina ungdomsår testat på hockey både i Sverige och Nordamerika. Forwarden gjorde fyra säsonger i Djurgården, där fick han möjligheten att spela främst i J18 och J20-lagen men testade även på Hockeyallsvenskan med framträdanden under 2022/23 och 2023/24. Han har även varit över till Nordamerika där han representerade Cedar Rapids RoughRiders i den högsta juniorligan, som kallas USHL.

”I Mora IK ser vi en spelare med stor potential och rätt karaktär för att fortsätta utvecklas i vår miljö”, skriver klubben på sin hemsida.

Kontraktet sträcker sig över den kommande säsongen.

Source: Loa Milfors @ Elite Prospects