Uppgifter: Stjärnan erbjuden NHL-kontrakt

Örebro kan få stryka ännu en spelare till 2025/26 på grund av Edmonton Oilers.

Finska Urheilucast uppger nu att Patrik Puistola erbjudits ett avtal av NHL-klubben.

– Han är en spelare i en intressant ålder som presterar väldigt bra så det finns säkert NHL-intresse, har sportchef Henrik Löwdahl tidigare sagt till Hockeysverige.se.

Patrik Puistola i Örebro. Foto: Bildbyrån (montage).

I mitten av april stod det klart att Örebro gått miste om en riktig stjärnvärvning i Atro Leppänen. Backen, som var på väg in efter att han vunnit hela poängligan i Finland, skrev istället NHL-kontrakt med Edmonton Oilers och ströks därmed från truppbygget till 2025/26-säsongen i SHL.



Nu ser Örebro ut att behöva stryka en till spelare på gund av NHL-klubben.



Efter ett starkt hockey-VM i Stockholm, med fyra mål och en assist, uppger nu finska hockeypodcasten Urheilucast att Patrik Puistola erbjudits ett kontrakt av Stanley Cup-finalisterna Edmonton Oilers. Det hela förmedlas via Urheilucast Instagram-story, och kommer endast tre månader före premiären.



Örebro har i skrivande stund 15 forwards i truppen till nästa säsong, men skulle troligen behöva leta efter en ersättare för platsen i förstakedjan om Puistola bestämmer sig för att åka över till Nordamerika.



– Det är ju alltid ett hot för oss SHL-klubbar och han är en spelare i en intressant ålder som presterar väldigt bra så det finns säkert NHL-intresse. Men det finns inga indikationer på det just nu. Det kan hända fram till mitten av juni så vi får hålla en bra dialog med Patrik och hans rådgivare så får vi sedan se vad som händer. Men jag räknar med att han blir kvar, har sportchef Henrik Löwdahl tidigare sagt till Hockeysverige.se.

En nyckelpjäs under första året

Den nu 24-årige forwarden lämnade Liiga och Jukurit för spel i Örebro till 2024/25, och bilade under en period en fruktad toppkedja tillsammans med Kalle Kossila och Patrik Karlkvist. Det hela tog den finske stjärnan till 18 mål och 21 assist över första grundserien i Sverige, innan han även toppade Örebros poäng- och skytteliga i slutspelet. Detta intill lovande Melvin Fernström. Ett samarbete som klubben säkerligen velat bygga vidare på.



Utöver den gångna säsongen i Örebro har Patrik Puistola spelat hela sin karriär i Finland. Detta trots att han valdes av Carolina Hurricanes i tredje rundan av NHL-draften 2019. 2023 trejdade Carolina rättigheterna för Puistola till just Edmonton Oilers.



Det nuvarande kontraktet med Örebro sträcker sig till och med 2026.