Sam Hallam vilade ett gäng tunga pjäser mot Finland. Då föll Tre Kronor stort. Finland vann med 5-1.

– Det blir för mycket en och en, konstaterade Sam Hallam i SVT.

Foto: Bildbyrån.

Sverige vann varenda match i Euro Hockey Tour – fram till hemmaturneringen Beijer Hockey Games. Då blev det förlust mot Tjeckien i torsdags och idag föll man med hela 5-1 mot ett starkt finskt lag, i det som var den sista matchen inför Tre Kronors VM-premiär mot Kanada på fredag.

Finland gjorde 1-0 redan efter 38 sekunder sedan Aleksander Barkov stått för ett fint förarbete till Ville Heinola som helt ostörd kunde glida in och prickskjuta in pucken bakom Arvid Söderblom.

– Här måste Sverige göra det bättre. Det öppnar upp sig helt. Havet delar sig, säger SVT:s Jonas Andersson.

– Det är Barkov som ligger bakom hela målet. Det är en världsspelare bland skickliga spelare. Men så stor skillnad är det mellan Barkov och de övriga.

”Vi är inte helt nöjda”

Erik Brännström kvitterade efter en tavla av målvakten Justus Annunen, men innan perioden var över kom 2-1 för Finland. Detta efter ett solomål av Frölundas nyförvärv Patrik Puistola.

– 2-1 speglar inte matchbilden. Det hade kunnat vara betydligt mer än så, sade Andersson.

Kapten Jakob Silfverberg var inte heller nöjd i periodpausen.

– Det är lite sådär. Vi är inte helt nöjda. Vi får inte fast pucken som vi vill och får inget tryck framåt.

I andra perioden fortsatte Finland imponera. 3-1 kom från 2-1-skytten Puistola och Lenni Hämeenaho gjorde 4-1.

– Det blir lite för mycket en och en. Det är en åt gången som pressar, sade Sam Hallam efter två perioder.

– De gör mål i första bytet och växer av de. De är starkare i närkampsspelet.

”Vem har stärkt sina VM-aktier?”

I slutperioden kom också 5-1, genom Eetu Päkkilä. Det blev matchens sista mål. Finland vann därmed Beijer Hockey Games.

– Man ska inte gräva ett djupt håll. Det finns hopp och det finns möjligheter, men Sverige kommer inte bli favorittippade i VM, sade SVT:s Håkan Loob,

VM-truppen tas ut imorgon klockan 11:00.

– Vem har stärkt sina VM-aktier? Jag har inte hittat någon. Ingen sticker ut positivt, sade Jonas Andersson i SVT.