Toronto Maple Leafs har tagit en första kontakt med succétränaren David Carle. 36-åringen har vunnit dubbla JVM-guld med USA och lett University of Denver till flera NCAA-titlar – något som nu gjort honom till ett hett namn på NHL-marknaden.

Toronto Maple Leafs har inlett sin jakt på en ny huvudtränare – och nu kopplas en av hockeyvärldens mest meriterade unga coacher till klubben. Enligt NHL-insidern Elliotte Friedman har Toronto – med nye general managern John Chayka och hans rådgivare Mats Sundin i sptsen – tagit en första kontakt med David Carle, som gjort stor succé både i collegehockeyn och på internationell nivå.

Carle, som är huvudtränare för University of Denver, har byggt upp ett imponerande CV trots sina endast 36 år. Sedan han tog över Denver 2018 har han lett laget till tre NCAA-mästerskap – 2022, 2024 och nu senast i år – och etablerat programmet som ett av de starkaste inom amerikansk collegehockey.

Samtidigt har Carle också haft stora framgångar med USA:s juniorlandslag. Han förde det amerikanska JVM-laget till två raka guldmedaljer i turneringarna 2024 och 2025, vilket ytterligare stärkt hans rykte som en av Nordamerikas mest spännande tränare – och har kallats ”den bästa tränaren utanför NHL”.

Redan inför den här säsongen visade Chicago Blackhawks stort intresse för collegetränaren. David Carle har dock gjort klart för intressenter att han trivs extremt bra i sin nuvarande roll. Enligt Friedman krävs det ”livsförändrande pengar” för att få honom att ens överväga att lämna University of Denver.

Toronto Maple Leafs söker ersättare till Craig Berube

Enligt Friedman handlar det dock än så länge bara om en inledande dialog.

– Jag har hört att det bara varit ett första samtal för att känna av hans intresse. Jag tror att de kommer att prata igen, men jag skulle vara försiktig med att utmåla honom som favorit redan nu, säger Friedman i podcasten 32 Thoughts.

Toronto sparkade nyligen huvudtränaren Craig Berube efter två säsonger bakom bänken och väntas genomföra en omfattande tränarjakt innan ett beslut fattas. Även namn som Jay Woodcroft (Anaheim) och Manny Malhotra (Vancouver) nämns som tänkbara kandidater.

Friedman betonade också att processen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede.

– Det är för tidigt att kalla någon för favorit just nu, säger han.