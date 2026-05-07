Trots kontrakt lämnar Theodor Niederbach för spel i Washington Capitals. Nu förklarar Frölunda att 24-åringen är tjänstledig.

Theodor Niederbach är fortfarande under kontrakt i Frölunda. Foto: Bildbyrån (montage).

Tidigare under torsdagen uppgav Expressen att Frölunda tappat Theodor Niederbach till NHL. Senare bekräftade Washington Capitals det ettåriga tvåvägsavtalet. Allt samtidigt som den 24-årige succécentern sitter på ett gällande SHL-kontrakt till våren 2027.

Nu kommer ett förtydligande från Frölunda, som också bekräftar det tunga tappet.

”Hockeyns näringskedja är enkel att förstå, NHL har förstatjing oavsett hur spelarens kontraktssituation ser ut i andra ligor”, skriver man och Jere Innalas tidigare flytt till Colorado Avalanche.

– Han är tjänstledig och vi önskar honom lycka till ”over there”, förklarar Frölundas sportchef Fredrik Sjöström på lagets sajt och fortsätter:

– Theo gjorde en stark säsong hos oss och det är tudelat. Surt att vi tappar en bra spelare, men samtidigt kul för honom.

Niederbach, från Bjästa, får en NHL-deal värd 1.025 miljoner dollar i NHL och 85 000 i AHL. Nere i farmarlaget Hershey Bears har Jesper Vikman, Alexander Suzdalev och på senare tid även Milton Gästrin, gått att hitta under 2025/26-säsongen. Niederbach, fostrad i Frölunda, återvände 2025 efter en framgångsrik resa i MoDo, och fick även debutera i Tre Kronor under 2026.