Oskar Nilsson har återvänt till Skellefteå AIK efter ett år i Finland.

35-åringen är inte tillbaka på isen, utan i en ny roll.

– Jag skulle vilja beskriva rollen mer som en relationsbyggare än en traditionell säljare, säger Nilsson till lagets sajt.

Oskar Nilsson får ny roll i Skellefteå

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån

Skellefteåprofilen Oscar Nilsson gjorde fem säsonger i klubben och var med och vann SM-guld 2024. Därefter gick flytten vidare till till Finland där han gjorde en säsong i Liiga-klubben Ässät innan han lämnade tidigare i år. Förra månaden bekräftade sedan Oskar Nilsson att han avslutar sin spelarkarriär och lägger skridskorna på hyllan.

Nu är han tillbaka i Skellefteås förening, men inte i en hockeyroll. Han är i stället klar som ny säljare i föreningen, bekräftar Skellefteå via sin webbplats.

– Jag skulle vilja beskriva rollen mer som en relationsbyggare än en traditionell säljare. För mig handlar det om att skapa långsiktiga relationer och vara genuin i mötet med människor. Jag kommer att vara mig själv, säger han till Skellefteås hemsida.

Oskar Nilsson tillbaka i Skellefteå AIK

Det som framför allt fick honom att söka tjänsten var den sociala biten av arbetet och kopplingen till ishockeyn.

– Det som lockade mig mest var den sociala delen av jobbet, samt den självklara kopplingen till ishockeyn, som har varit en stor del av mitt liv så länge jag kan minnas. Jag är också väldigt intresserad av arbetslivet i stort och känner mig taggad på att få träffa, prata med och lära känna näringslivet i och runt Norrland, säger Oskar Nilsson.

Oskar Nilsson är född i Luleå och spelade även juniorhockey i Luleå Hockey. Han tillbringade sedan flera år i Norge med Frisk Asker samt spelade i HockeyAllsvenskan för Asplöven innan han skrev på för Oskarshamn 2018. Där tog Nilsson stora kliv och var en nyckelspelare samt prisades som ligans bästa back när Oskarshamn tog steget upp till SHL 2019. Efter en SHL-säsong i Oskarshamn flyttade han till Skellefteå. Där blev han alltså kvar i fem år och fick vara med och vinna ett SM-guld.

Totalt spelade Oskar Nilsson 286 SHL-matcher i sin karriär. Nu påbörjar han en ny karriär utanför ishockeyn, återigen i Skellefteå.

Source: Oskar Nilsson @ Elite Prospects