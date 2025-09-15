Patrik Puistola gjorde succé i SHL i fjol och hade ett starkt VM med Finland.

Men NHL-chansen uteblev.

Nu tar Örebro-stjärnan ny sats för att få ett NHL-avtal nästa år i stället.

– Jag vill ta nästa steg i min karriär, sedan får vi se om det blir någonting där borta eller inte, säger Puistola till hockeysverige.se.

Patrik Puistola har fortsatta ambitioner på att ta sig till NHL. Foto: Bildbyrån (Montage)

Förra säsongen var kedjan med Kalle Kossila, Patrik Karlkvist och Patrik Puistola en av de allra hetaste i SHL. Tillsammans kombinerade trion för 117 poäng under säsongens gång där Karlkvist gjorde 49 poäng, Puistola 39 och Kossila stod för 29 poäng efter att han värvades mitt under säsongen.

I lördagens SHL-premiär visade de återigen sin klass. Örebro vann säsongens första match med 4-3 borta mot HV71 och stjärnkedjan låg bakom alla fyra målen. Karlkvist stod för 2+2 medan Kossila noterades för två assist och Puistola klev fram och sköt det matchvinnande målet.

– Det är såklart alltid skönt att göra mål, mot vilket lag som helst. Men kanske att det är lite extra att få göra det här, sade Patrik Puistola till hockeysverige.se efter matchen om att avgöra mot sin moderklubb.

Stjärnkedjan leder vägen för Örebro

Kedjan med Karlkvist, Kossila och Puistola håller alltså fortsatt hög klass och visar att de kommer att vara utslagsgivande för Örebro även den här säsongen.

Vad är det som fungerar så bra i ert samarbete?

– Det känns bra när vi spelar tillsammans och vi vet liksom var vi är på isen hela tiden. Sedan när vi spelade så mycket ihop förra året kommer det såklart också ganska naturligt. Men det finns säkert grejer som vi kan förbättra också.

Är Örebros toppkedja rent av den bästa kedjan i hela SHL? Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Örebros huvudtränare Niklas Eriksson var också full av beröm för toppkedjan efter segern mot HV71.

– Det är klart att det är bra att ha bra spelare och att de är bra i powerplay. Faktum är att de har ju varit ganska iskalla här på försäsongen. Men just att de har det där att ”nu börjar det gälla, nu kliver vi fram”. Och det gjorde de verkligen idag. Så gör duktiga hockeyspelare, sade Eriksson i lördags.

Patrik Puistola: ”Ska inte nöja mig med förra säsongen”

I en intervju med Hockeysverige.se har Patrik Karlkvist nyligen också hyllat radarpartnern Patrik Puistola och tillsammans fann de ett fint samarbete i fjol.

– Han ser ju het ut. Det känns som att han är ännu lite bättre. Han känns bättre i år, lite tuffare, lite kaxigare, lite rakare på mål. Det kommer nog bli otroligt bra, sade Karlkvist till hockeysverige.se.

Patrik Puistola visade framfötterna under Hockey-VM i våras. Foto: Matic Klansek/GEPA pictures/Bildbyrån

Patrik Puistola flyttade till Örebro förra året efter ett par starka säsonger hemma i Finland. 24-åringen gjorde succé direkt i SHL och under grundserien stod han för 18 mål och 39 poäng på 52 matcher. Puistola kom därmed strax utanför topp tio i både skytteligan och poängligan. I slutspelet var Puistola också Örebros bästa spelare med 3+1 på tre matcher när Örebro åkte ut i åttondelsfinalen mot Växjö.

Forwarden blev sedan uttagen till Finlands VM-trupp. Där imponerade han med 4+1 på åtta matcher och var Finlands näst bästa målskytt under turneringen.

Hur vill du bygga vidare från din starka säsong i fjol?

– Ja, det är svårt att svara på… Men det är väl att bli mer involverad överallt ute på isen. Defensivt, offensivt, tävla mer… Försöka bli bättre på allt helt enkelt. Jag ska inte nöja mig med förra säsongen utan försöka ta nästa steg i mitt spel, säger Puistola och fortsätter:

– Självklart vill jag också kunna göra fler mål och poäng men samtidigt ändå ha fokus på att åka mycket och tävla där ute. Om man inte sliter för det kan man inte heller förvänta sig att göra mycket poäng.

Planen efter NHL-nobben: ”Vill ta nästa steg”

Efter succén i Örebro ryktades NHL-klubbar titta på Patrik Puistola och han uppgavs kunna lämna Örebro innan deadline 15 juni. Men det blev ingenting och i stället stannar Puistola kvar ytterligare en säsong i Örebro.

– Jag tror inte att det var så nära för jag hade inte något snack med NHL-klubbar själv. Jag tror inte att det fanns så mycket utan det var mest snack. Det är väl det jag kan säga om det.

Så du hade inga samtal om att skriva på för en NHL-klubb?

– Nej, det var inget konkret på det sättet.

Puistola hoppas ta sig till NHL efter ytterligare en stark säsong i Örebro. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Patrik Puistola har kontrakt med Örebro Hockey även den här säsongen men avtalet löper ut nästa år.

Är ditt mål att göra det så bra i Örebro den här säsongen att du får ett NHL-kontrakt nästa år?

– Ja, självklart. Jag vill ta nästa steg i min karriär och spela så bra som möjligt. Sedan efter säsongen får vi se om det blir någonting där borta eller inte. Men fokuset ska ändå vara på dagliga.

– Jag vill göra en så bra säsong som jag kan här med Örebro till att börja med. Det är viktigt att inte tänka för långt fram utan att fortsätta leva i nuet, avslutar Patrik Puistola.

