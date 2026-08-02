Juniorkronorna avslutade på topp - mot Finland

Kevin Törnblom räddade Juniorkronorna flera gånger om.

Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

För svensk del inleddes det första riktiga testet inför vinterns Junior-VM av två tunga förluster, 1–6 och 4–6 , mot USA Blue och USA White. Men därefter har Magnus Hävelid och gänget kunnat vända på steken i World Junior Summer Showcase.

Under söndagskvällen spelades den femte och avslutande matchen, och det mot Finland. En match, som precis som mot Kanada (5–3 ) och USA:s sammanslagna lag (5–2) , slutade i seger. Detta mycket tack vare två snabba mål tidigt i den andra perioden, signerade Alexander Command och Filip Ekberg.

Det var dock Viktor Klingsell som öppnade målskyttet 13 minuter in i WJSS:s sista match. Oliwer Sjöström och Isac Nilsson stod för framspelningen i powerplay, och säkrade därifrån ett överläge. Som ni kanske förstår kom däremot 1–1 några minuter senare - från Jeremi Virtanen. Ett mål som gav likaläge in i första pausen.

Underårige Törnblom räddade Juniorkronorna

I den andra perioden var det sedan Finland som vann skotten, med 11–6, men Kevin Törnblom stod emot i målet medan Command och Ekberg hittade nät i 23:e och 24:e matchminuten - med 43 sekunder mellan sig.

Finland fortsatte att testa Törnblom i tredje, och vann skotten även där. Återigen hittade dock Juniorkronorna nät fler gånger. Torkel Jennersjö, med sin andra poäng för dagen, satte 4–1 i minut 43, och Isac Nilsson stängde det hela med 5–1 i tom bur - trots numerärt underläge. Förbundskapten Hävelid hade nämligen fått se sitt lag ta en tvåa genom att vara för många på isen.

Vilho Vanhatalo satte ett 2–5-tröstmål för Finland med en minut kvar, men då hade sveriges rivaler tidigare fått ett mål bortdömt. Skotten slutade 29–24 till finsk fördel. Törnblom, född 2008, räddade därmed 27 puckar för Juniorkronorna.

Sverige – Finland: 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

Sverige: Viktor Klingsell, Alexander Command, Filip Ekberg, Torkel Jennersjö, Isac Nilsson.

Finland: Jeremi Virtanen, Vilho Vanhatalo.

Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase

Målvakter:

Isak Sörqvist, Luleå HF

Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)

Måns Goos, Färjestad BK

Backar:

Oliwer Sjöström, Luleå HF

Malte Gustafsson, HV71 (2008)

Linus Funck, London Knights

Theodor Hallquisth, Örebro HK

Rocky Langvardt, Leksands IF

Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)

William Håkansson, Luleå HF

Axel Bröngel-Larsson, Youngstown Phantoms



Forwards:

Jakob Ihs Wozniak, Luleå HF

Milton Gästrin, Brynäs IF

Filip Ekberg, Ottawa 67's

Alexander Command, Örebro HK (2008)

Torkel Jennersjö, Dubuque Fighting Saints

Theo Stockselius, Djurgårdens IF

Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)

Leo Sundqvist, Brynäs IF

Loke Krantz, Linköping HC

Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks

Viktor Klingsell, Skellefteå AIK

Eric Nilson, Michigan State University

Melvin Novotny, Muskegon Lumberjacks

Morgan Anderberg, Växjö Lakers HC