DIF-talangen hjälte – i Juniorkronornas vändning

Juniorkronorna besegrar Kanada efter Theo Stockselius dubbel.

Foto: Bildbyrån

Sverige hade fått en tuff start i World Junior Summer Showcase, som är det första riktiga testet inför JVM till vintern. Juniorkronorna inledde med matcher mot två olika amerikanska lag, USA Blue och USA White. Det slutade med två tunga förluster, 1-6 och 4-6 .

Under natten klev Kanada också in i turneringen och ställdes mot ett Sverige som jagade första segern i sin tredje match.

Det blev ingen önskvärd start för det svenska landslaget eftersom Kanada tog ledningen med 1-0 redan efter två minuters spel. Kanada avslutade sedan perioden i powerplay men det ledde till att Sverige kunde kvittera. Med bara tre sekunder kvar av perioden sköt Milton Gästrin in kvitteringen till 1-1 efter assist av Isac Nilsson.

I början av den andra perioden återtog Kanada däremot ledningen i powerplay-spelet. Det var stjärnan Tynan Lawrence, vald som elva i NHL-draften förra månaden, som skickade in 2-1-målet för Kanada. Juniorkronorna kom tillbaka och kvitterade än en gång när Filip Ekberg blev målskytt, efter assist av backen Linus Funck.

Ställningen var 2-2 inför tredje perioden och där skulle Kanada återigen få en bra start på perioden. Efter knappa fyra minuter tog Kanada ledningen än en gång och satt i förarsätet. Sverige var i underläge igen och 3-2 stod sig fram till att det var mindre än halva perioden kvar. Då stod Juniorkronorna däremot för en imponerande vändning.

Theo Stockselius avgjorde för Juniorkronorna mot Kanada

När Sverige fick spela powerplay kunde Elton Hermansson kvittera till 3-3 med drygt nio minuter kvar att spela. Hans mål assisterades av Viktor Klingsell och Malte Gustafsson. Därefter klev Theo Stockselius in i handlingarna. DIF-talangen satt först utvisad men kom sedan ut och satte 4-3 till Sverige bara elva sekunder efter att han blev utsläppt ur utvisningsbåset. Sedan kunde Stockselius också sätta spiken i kistan med sitt 5-3 mål i tom kasse vilket säkrade segern.

Theo Stockselius blev alltså hjälte med sina två mål vilket blev avgörande för vinsten. Malmös Isac Nilsson utmärkte sig också i matchen med två assist. Sveriges målvakt Isak Sörqvist klev fram och räddade 32 av 35 skott i segern.

Juniorkronorna har nu en vinst i protokollet. Härnäst väntar en match mot USA, som då kombinerat lagen Blue och White med en ny spetsad trupp, under natten mellan torsdag och fredag innan turneringen avslutas till helgen när Sverige möter Finland.

Sverige – Kanada 5–3 (1-1,1-1,3-1)

Sverige: Theo Stockselius 2, Milton Gästrin, Filip Ekberg, Elton Hermansson.

Kanada: Jimmy Lombardi, Tynan Lawrence, Ethan Belchetz.

Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase

Målvakter:

Isak Sörqvist, Luleå HF

Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)

Måns Goos, Färjestad BK



Backar:

Oliwer Sjöström , Luleå HF

Malte Gustafsson, HV71 (2008)

Linus Funck, London Knights

Theo Hallquisth , Örebro HK

Rocky Langvardt , Leksands IF

Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)

William Håkansson, Luleå HF

Axel Bröngel-Larsson , Youngstown Phantoms

Forwards:

Jakob Ihs-Wozniak , Luleå HF

Milton Gästrin, Brynäs IF

Filip Ekberg, Ottawa 67's

Alexander Command, Örebro HK (2008)

Torkel Jennersjö , Dubuque Fighting Saints

Theo Stockselius, Djurgårdens IF

Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)

Leo Sundqvist , Brynäs IF

Loke Krantz, Linköpings HC

Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks

Viktor Klingsell, Skellefteå AIK

Eric Nilson , Michigan State University

Melvin Novotny , Muskegon Lumberjacks

Morgan Anderberg , Växjö Lakers HC