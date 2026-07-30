DIF-talangen hjälte – i Juniorkronornas vändning

Sverige hade fått en tuff start i World Junior Summer Showcase, som är det första riktiga testet inför JVM till vintern. Juniorkronorna inledde med matcher mot två olika amerikanska lag, USA Blue och USA White. Det slutade med två tunga förluster, 1-6 och 4-6.
Under natten klev Kanada också in i turneringen och ställdes mot ett Sverige som jagade första segern i sin tredje match.
Det blev ingen önskvärd start för det svenska landslaget eftersom Kanada tog ledningen med 1-0 redan efter två minuters spel. Kanada avslutade sedan perioden i powerplay men det ledde till att Sverige kunde kvittera. Med bara tre sekunder kvar av perioden sköt Milton Gästrin in kvitteringen till 1-1 efter assist av Isac Nilsson.
I början av den andra perioden återtog Kanada däremot ledningen i powerplay-spelet. Det var stjärnan Tynan Lawrence, vald som elva i NHL-draften förra månaden, som skickade in 2-1-målet för Kanada. Juniorkronorna kom tillbaka och kvitterade än en gång när Filip Ekberg blev målskytt, efter assist av backen Linus Funck.
Ställningen var 2-2 inför tredje perioden och där skulle Kanada återigen få en bra start på perioden. Efter knappa fyra minuter tog Kanada ledningen än en gång och satt i förarsätet. Sverige var i underläge igen och 3-2 stod sig fram till att det var mindre än halva perioden kvar. Då stod Juniorkronorna däremot för en imponerande vändning.
Theo Stockselius avgjorde för Juniorkronorna mot Kanada
När Sverige fick spela powerplay kunde Elton Hermansson kvittera till 3-3 med drygt nio minuter kvar att spela. Hans mål assisterades av Viktor Klingsell och Malte Gustafsson. Därefter klev Theo Stockselius in i handlingarna. DIF-talangen satt först utvisad men kom sedan ut och satte 4-3 till Sverige bara elva sekunder efter att han blev utsläppt ur utvisningsbåset. Sedan kunde Stockselius också sätta spiken i kistan med sitt 5-3 mål i tom kasse vilket säkrade segern.
Theo Stockselius blev alltså hjälte med sina två mål vilket blev avgörande för vinsten. Malmös Isac Nilsson utmärkte sig också i matchen med två assist. Sveriges målvakt Isak Sörqvist klev fram och räddade 32 av 35 skott i segern.
Juniorkronorna har nu en vinst i protokollet. Härnäst väntar en match mot USA, som då kombinerat lagen Blue och White med en ny spetsad trupp, under natten mellan torsdag och fredag innan turneringen avslutas till helgen när Sverige möter Finland.
Sverige – Kanada 5–3 (1-1,1-1,3-1)
Sverige: Theo Stockselius 2, Milton Gästrin, Filip Ekberg, Elton Hermansson.
Kanada: Jimmy Lombardi, Tynan Lawrence, Ethan Belchetz.
Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase
Målvakter:
Isak Sörqvist, Luleå HF
Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)
Måns Goos, Färjestad BK
Backar:
Oliwer Sjöström, Luleå HF
Malte Gustafsson, HV71 (2008)
Linus Funck, London Knights
Theo Hallquisth, Örebro HK
Rocky Langvardt, Leksands IF
Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)
William Håkansson, Luleå HF
Axel Bröngel-Larsson, Youngstown Phantoms
Forwards:
Jakob Ihs-Wozniak, Luleå HF
Milton Gästrin, Brynäs IF
Filip Ekberg, Ottawa 67's
Alexander Command, Örebro HK (2008)
Torkel Jennersjö, Dubuque Fighting Saints
Theo Stockselius, Djurgårdens IF
Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)
Leo Sundqvist, Brynäs IF
Loke Krantz, Linköpings HC
Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks
Viktor Klingsell, Skellefteå AIK
Eric Nilson, Michigan State University
Melvin Novotny, Muskegon Lumberjacks
Morgan Anderberg, Växjö Lakers HC