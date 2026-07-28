Sverige föll på nytt - i JVM-testet

Ifjol, innan succéresan som slutade i ett Junior-VM-guld, vann Juniorkronorna samtliga matcher mot USA i World Junior Summer Showcase. Det som ses som det första riktiga testet inför vinterns turnering. Nu har Magnus Hävelids gäng istället fått konstatera att både USA Blue och USA White varit för starka.
Till skillnad från 1–6-premiären fick de svenska löftena dock lite mer offensiv utdelning natten till tisdag. Det när Milton Gästrin, Filip Ekberg, Jakob Ihs Wozniak och Viktor Klingsell samtliga hittade nät.
Precis som i premiären öppnade amerikanarna målskyttet, nu i 15:e minuten när Carter Amico styrde in pucken bakom Måns Goos i det svenska målet. Svaret kom snabbt från Sverige denna gång när Milton Gästrin klev fram med ett skott precis utanför slottet. Dock följdes det ännu snabbare av 1–2 när Jacob Kvasnicka jublade 15 sekunder senare.
Det första av fyra powerplay-mål i matchen säkrade 3–1 till USA White innan första paus.
Spelade lika med USA i period två och tre
I andra perioden blev Filip Ekberg huvudperson när han första tog en tvåa för crosschecking och Sammy Nelson satte 4–1, men han spelade lika med sig själv genom att också näta i powerplay. Eric Nilson och Viktor Klingsell spelade fram, den sistnämnde för andra gången i matchen.
Precis som i andra perioden spelade Sverige sedan lika med USA White i sista akten. I minut 42 satte Jack Murtagh dagens sista PP-mål, men ungefär nio minuter senare hittade Jakob Ihs Wozniak in i målprotokollet. Även nu kom däremot ett snabbt svar från amerikanarna och därmed hjälpte inte riktigt Viktor Klingsells sena 4–6-mål, mer än att det putsade till siffrorna.
Skotten slutade 39–25 till USA Whites fördel.
Natten till 30:e väntar nu Kanada, innan Sverige ställs mot det ihopslagna USA-laget. Sist ut är ett möte med Finland.
USA White – Sverige: 6–4 (3–1, 1–1, 2–2)
USA White: Carter Amico, Sammy Nelson, Jack Murtagh, Chase Reid, Jacob Kvasnicka, Mason West.
Sverige: Milton Gästrin, Filip Ekberg, Jakob Ihs Wozniak, Viktor Klingsell.
Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase
Målvakter:
Isak Sörqvist, Luleå HF
Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)
Måns Goos, Färjestad BK
Backar:
Oliwer Sjöström, Luleå HF
Malte Gustafsson, HV71 (2008)
Linus Funck, London Knights
Theo Hallquist, Örebro HK
Rocky Langvardt, Leksands IF
Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)
William Håkansson, Luleå HF
Axel Bröngel-Larsson, Youngstown Phantoms
Forwards:
Jakob Ihs-Wozniak, Luleå HF
Milton Gästrin, Brynäs IF
Filip Ekberg, Ottawa 67's
Alexander Comnand, Örebro HK (2008)
Torkel Jennersjö, Dubuque Fighting Saints
Theo Stockselius, Djurgårdens IF
Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)
Leo Sundqvist, Brynäs IF
Loke Krantz, Linköpings HC
Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks
Viktor Klingsell, Skellefteå AIK
Eric Nilson, Michigan State University
Melvin Novotny, Muskegon Lumberjacks
Morgan Anderberg, Växjö Lakers HC