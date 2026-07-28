Sverige föll på nytt - i JVM-testet

Magnus Hävelid och Milton Gästrin.

Foto: Bildbyrån (montage).

Ifjol, innan succéresan som slutade i ett Junior-VM-guld, vann Juniorkronorna samtliga matcher mot USA i World Junior Summer Showcase. Det som ses som det första riktiga testet inför vinterns turnering. Nu har Magnus Hävelids gäng istället fått konstatera att både USA Blue och USA White varit för starka.

Till skillnad från 1–6-premiären fick de svenska löftena dock lite mer offensiv utdelning natten till tisdag. Det när Milton Gästrin, Filip Ekberg, Jakob Ihs Wozniak och Viktor Klingsell samtliga hittade nät.

Precis som i premiären öppnade amerikanarna målskyttet, nu i 15:e minuten när Carter Amico styrde in pucken bakom Måns Goos i det svenska målet. Svaret kom snabbt från Sverige denna gång när Milton Gästrin klev fram med ett skott precis utanför slottet. Dock följdes det ännu snabbare av 1–2 när Jacob Kvasnicka jublade 15 sekunder senare.

Det första av fyra powerplay-mål i matchen säkrade 3–1 till USA White innan första paus.

Spelade lika med USA i period två och tre

I andra perioden blev Filip Ekberg huvudperson när han första tog en tvåa för crosschecking och Sammy Nelson satte 4–1, men han spelade lika med sig själv genom att också näta i powerplay. Eric Nilson och Viktor Klingsell spelade fram, den sistnämnde för andra gången i matchen.

Precis som i andra perioden spelade Sverige sedan lika med USA White i sista akten. I minut 42 satte Jack Murtagh dagens sista PP-mål, men ungefär nio minuter senare hittade Jakob Ihs Wozniak in i målprotokollet. Även nu kom däremot ett snabbt svar från amerikanarna och därmed hjälpte inte riktigt Viktor Klingsells sena 4–6-mål, mer än att det putsade till siffrorna.

Skotten slutade 39–25 till USA Whites fördel.

Natten till 30:e väntar nu Kanada, innan Sverige ställs mot det ihopslagna USA-laget. Sist ut är ett möte med Finland.

USA White – Sverige: 6–4 (3–1, 1–1, 2–2)

USA White: Carter Amico, Sammy Nelson, Jack Murtagh, Chase Reid, Jacob Kvasnicka, Mason West.

Sverige: Milton Gästrin, Filip Ekberg, Jakob Ihs Wozniak, Viktor Klingsell.

Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase

Målvakter:

Isak Sörqvist , Luleå HF

Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)

Måns Goos, Färjestad BK



Backar:

Oliwer Sjöström , Luleå HF

Malte Gustafsson, HV71 (2008)

Linus Funck , London Knights

Theo Hallquist , Örebro HK

Rocky Langvardt , Leksands IF

Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)

William Håkansson, Luleå HF

Axel Bröngel-Larsson , Youngstown Phantoms

Forwards:

Jakob Ihs-Wozniak , Luleå HF

Milton Gästrin , Brynäs IF

Filip Ekberg, Ottawa 67's

Alexander Comnand, Örebro HK (2008)

Torkel Jennersjö , Dubuque Fighting Saints

Theo Stockselius , Djurgårdens IF

Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)

Leo Sundqvist, Brynäs IF

Loke Krantz, Linköpings HC

Isac Nilsson , IF Malmö Redhawks

Viktor Klingsell , Skellefteå AIK

Eric Nilson , Michigan State University

Melvin Novotny , Muskegon Lumberjacks

Morgan Anderberg , Växjö Lakers HC