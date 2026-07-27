Juniorkronorna premiärsänktes av hattrick

Det är med en succéartad juniorsäsong i ryggen, med guld i både U18-VM och Junior-VM, som Magnus Hävelid nu tar ny sats genom World Junior Summer Showcase. Ett första test inför JVM 2027, med en fingervisning på hur förbundskaptenen kommer att formera den truppen.
Redan nu har de svenska talangerna dock förlorat mot USA. Något de inte gjorde en enda gång under förra årets WJSS.
Premiären, mot USA Blue, spelades natten till måndag, och siffrorna skrevs till 1–6 efter att Pittsburgh-draftade Carter Sanderson noterats för ett hattrick. Hans första mål, som även spräckte Isak Sörqvists nolla, kom 16 minuter in i första perioden. Nummer två kom fyra minuter in i den andra, och amerikanens tredje slog fast 6–1 i slutet av matchen.
Mellan allt detta fick Isac Nilsson chansen att kvittera till 1–1 genom ett friläge i slutet av första perioden, men Harrison Boettiger i det amerikanska målet stod emot. Senare kom Ryan Cameron in i USA:s mål och fortsatte att stoppa svenska puckar.
Theo Stockselius blev Sveriges enda målskytt
Juniorkronornas enda mål kom 28 sekunder in i trejde, efter 0–1- och 0–3-ställning vid pauserna. Theo Stockselius var den som stötte in 1–3 efter flera passar framför det amerikanska målet. Filip Ekberg och Jakob Ihs-Wozniak fick passningspoäng.
Det dröjde sedan sex minuter innan USA Blue återigen säkrade en tremålsledning, och därefter trillade även 1–5 och 1–6 in mot slutet av mötet.
För svensk del väntar nu USA White, 01.00, natten till tisdag. Därefter står Kanada på schemat innan USA-lagen slås ihop för match fyra, och Finland väntar som avslutning. Ifjol vann Sverige alla tre matcher mot USA, samt matchen mot Kanada, men föll mot Finland.
Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase
Målvakter:
Isak Sörqvist, Luleå HF
Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)
Måns Goos, Färjestad BK
Backar:
Oliwer Sjöström, Luleå HF
Malte Gustafsson, HV71 (2008)
Linus Funck, London Knights
Theo Hallquist, Örebro HK
Rocky Langvardt, Leksands IF
Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)
William Håkansson, Luleå HF
Axel Bröngel-Larsson, Youngstown Phantoms
Forwards:
Jakob Ihs-Wozniak, Luleå HF
Milton Gästrin, Brynäs IF
Filip Ekberg, Ottawa 67's
Alexander Comnand, Örebro HK (2008)
Torkel Jennersjö, Dubuque Fighting Saints
Theo Stockselius, Djurgårdens IF
Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)
Leo Sundqvist (Forward), Brynäs IF
Loke Krantz, Linköpings HC
Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks
Viktor Klingsell, Skellefteå AIK
Eric Nilson, Michigan State University
Melvin Novotny, Muskegon Lumberjacks
Morgan Anderberg, Växjö Lakers HC