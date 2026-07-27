Juniorkronorna premiärsänktes av hattrick

Magnus Hävelid och William Håkansson.

Foto: Bildbyrån. (montage).

Det är med en succéartad juniorsäsong i ryggen, med guld i både U18-VM och Junior-VM, som Magnus Hävelid nu tar ny sats genom World Junior Summer Showcase. Ett första test inför JVM 2027, med en fingervisning på hur förbundskaptenen kommer att formera den truppen.

Redan nu har de svenska talangerna dock förlorat mot USA. Något de inte gjorde en enda gång under förra årets WJSS.

Premiären, mot USA Blue, spelades natten till måndag, och siffrorna skrevs till 1–6 efter att Pittsburgh-draftade Carter Sanderson noterats för ett hattrick. Hans första mål, som även spräckte Isak Sörqvists nolla, kom 16 minuter in i första perioden. Nummer två kom fyra minuter in i den andra, och amerikanens tredje slog fast 6–1 i slutet av matchen.

Mellan allt detta fick Isac Nilsson chansen att kvittera till 1–1 genom ett friläge i slutet av första perioden, men Harrison Boettiger i det amerikanska målet stod emot. Senare kom Ryan Cameron in i USA:s mål och fortsatte att stoppa svenska puckar.

Theo Stockselius blev Sveriges enda målskytt

Juniorkronornas enda mål kom 28 sekunder in i trejde, efter 0–1- och 0–3-ställning vid pauserna. Theo Stockselius var den som stötte in 1–3 efter flera passar framför det amerikanska målet. Filip Ekberg och Jakob Ihs-Wozniak fick passningspoäng.

Det dröjde sedan sex minuter innan USA Blue återigen säkrade en tremålsledning, och därefter trillade även 1–5 och 1–6 in mot slutet av mötet.

För svensk del väntar nu USA White, 01.00, natten till tisdag. Därefter står Kanada på schemat innan USA-lagen slås ihop för match fyra, och Finland väntar som avslutning. Ifjol vann Sverige alla tre matcher mot USA, samt matchen mot Kanada, men föll mot Finland.

Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase

Målvakter:

Isak Sörqvist , Luleå HF

Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)

Måns Goos, Färjestad BK



Backar:

Oliwer Sjöström , Luleå HF

Malte Gustafsson, HV71 (2008)

Linus Funck , London Knights

Theo Hallquist , Örebro HK

Rocky Langvardt , Leksands IF

Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)

William Håkansson, Luleå HF

Axel Bröngel-Larsson , Youngstown Phantoms

Forwards:

Jakob Ihs-Wozniak , Luleå HF

Milton Gästrin , Brynäs IF

Filip Ekberg, Ottawa 67's

Alexander Comnand, Örebro HK (2008)

Torkel Jennersjö , Dubuque Fighting Saints

Theo Stockselius , Djurgårdens IF

Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)

Leo Sundqvist (Forward), Brynäs IF

Loke Krantz, Linköpings HC

Isac Nilsson , IF Malmö Redhawks

Viktor Klingsell , Skellefteå AIK

Eric Nilson , Michigan State University

Melvin Novotny , Muskegon Lumberjacks

Morgan Anderberg , Växjö Lakers HC