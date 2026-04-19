Juniorkronorna går rent – vinner alla matcher i Kungsbacka

Fyra matcher – fyra segrar. Magnus Hävelids mannar i Team 19 gick rent i hemmaturneringen i Kungsbacka efter seger med 3–1 mot Tjeckien på söndagen. Linköpings Milton Carpenhammar blev matchvinnare sent i tredje perioden.

Magnus Hävelid hade anledning att le över resultaten i veckans femnationsturnering i Kungsbacka.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

6–1 mot Schweiz.

6–1 mot Slovakien.

4–1 mot Finland.

Och slutligen också 3–1 mot Tjeckien. Det var en lyckad vecka för Juniorkronorna när de vann alla fyra matcher i femnationsturneringen i Kungsbacka.

Söndagens seger satt hårdast inne av de matcher man spelade under veckan. Den matchen var oavgjord, 1–1, när det återstod några minuter av den tredje perioden. Då klev Linköpings Milton Carpenhammar fram och satte det matchvinnande 2–1-målet efter förarbete underårige Oscar Holmertz, även han från LHC. Målet var Carpenhammars första under turneringen.

Höglund och Hemmyr poängbäst i Sverige

Brynäs forward Leo Sundqvist säkrade sedan vinsten genom att skicka in 3–1 i tom kasse, 1.52 före slutsignalen. Även backen Linus Funck, till vardags i OHL-laget London Knights, bokfördes för ett mål i matchen.

Mellan stolparna stoppade Färjestads Måns Goos 23 av 24 skott.

Juniorkronornas bästa poängplockare under dagarna i Kungsbacka har varit Örebros Oliver Höglund och Björklövens Philip Hemmyr som båda svarade för 2+3 vardera på fyra matcher. Leo Sundqvist, Loke Krantz, Viktor Klingsell och Noel Skarby var inte långt efter med 2+2 vardera.

Den svenska truppen i turneringen var fylld med sådana spelare som kan utmana om en plats i nästa års JVM-lag. Bland spelarna fanns tre som var med i årets JVM-lag som tog guld i Minnesota; Måns Goos, William Håkansson och Loke Krantz.

Team 19 i femnationsturneringen

Målvakter

1 Isak Sörqvist – Luleå HF

35 Måns Goos – Färjestad BK

Backar

2 Hugo Hallin – MoDo Hockey

3 Felix Färhammar – Örebro HK

5 Linus Funck – London Knights

6 Aron Dahlqvist – Brynäs IF

7 Theodor Hallquisth – Örebro HK

8 Rocky Langvardt – Leksands IF

9 Tim Thomsson – Mora IK

19 William Håkansson – Luleå HF

Forwards