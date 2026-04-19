Prenumerera

Logga in

Juniorkronorna går rent – vinner alla matcher i Kungsbacka

Author image
Uffe Bodin
Head of Hockey Media

Följ HockeySverige på

Google news

Fyra matcher – fyra segrar. Magnus Hävelids mannar i Team 19 gick rent i hemmaturneringen i Kungsbacka efter seger med 3–1 mot Tjeckien på söndagen. Linköpings Milton Carpenhammar blev matchvinnare sent i tredje perioden.

Magnus Hävelid hade anledning att le över resultaten i veckans femnationsturnering i Kungsbacka.
Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

6–1 mot Schweiz.

6–1 mot Slovakien.

4–1 mot Finland.

Och slutligen också 3–1 mot Tjeckien. Det var en lyckad vecka för Juniorkronorna när de vann alla fyra matcher i femnationsturneringen i Kungsbacka.

Söndagens seger satt hårdast inne av de matcher man spelade under veckan. Den matchen var oavgjord, 1–1, när det återstod några minuter av den tredje perioden. Då klev Linköpings Milton Carpenhammar fram och satte det matchvinnande 2–1-målet efter förarbete underårige Oscar Holmertz, även han från LHC. Målet var Carpenhammars första under turneringen.

Höglund och Hemmyr poängbäst i Sverige

Brynäs forward Leo Sundqvist säkrade sedan vinsten genom att skicka in 3–1 i tom kasse, 1.52 före slutsignalen. Även backen Linus Funck, till vardags i OHL-laget London Knights, bokfördes för ett mål i matchen.

Mellan stolparna stoppade Färjestads Måns Goos 23 av 24 skott.

Juniorkronornas bästa poängplockare under dagarna i Kungsbacka har varit Örebros Oliver Höglund och Björklövens Philip Hemmyr som båda svarade för 2+3 vardera på fyra matcher. Leo Sundqvist, Loke Krantz, Viktor Klingsell och Noel Skarby var inte långt efter med 2+2 vardera.

Den svenska truppen i turneringen var fylld med sådana spelare som kan utmana om en plats i nästa års JVM-lag. Bland spelarna fanns tre som var med i årets JVM-lag som tog guld i Minnesota; Måns Goos, William Håkansson och Loke Krantz.

Team 19 i femnationsturneringen

Målvakter

Backar

Forwards

  • 10 Noel Skarby – HV 71
  • 11 Oliver Höglund – Örebro HK
  • 12 Isac Nilsson – IF Malmö Redhawks
  • 14 Milton Carpenhammar – Linköpings HC
  • 15 Kalle Hemström – IF Malmö Redhawks
  • 16 Sid Boije – AIK
  • 17 Oscar Holmertz – Linköpings HC
  • 21 Linus Rudslätt – Skellefteå AIK
  • 22 Loke Krantz – Linköpings HC
  • 24 Leo Sundqvist – Brynäs IF
  • 25 Viktor Klingsell – Skellefteå AIK
  • 27 Philip Hemmyr – IF Björklöven
  • 29 David Lövgren – Luleå HF

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen