6–1 mot Schweiz i går – 6–1 mot Slovakien på torsdagen. Juniorkronorna har tagit två storsegrar i U19-turneringen i Kungsbacka.

Loke Krantz stod för dubbla mål mot Slovakien i femnationsturneringen i Kungsbacka.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Magnus Hävelid coachar just nu Team 19 i en femnationsturnering i Kungsbacka. En avslutning på säsongen som ger spelarna födda 2007 chansen att positionera sig inför nästa säsong, då Juniorkronorna ska försöka försvara sitt JVM-guld i Alberta i Kanada.

Hittills har laget presterat starka resultat i turneringen.

Under onsdagen körde Sverige över Schweiz med 6–1 i en match där Örebros Oliver Höglund och Skellefteås Viktor Klingsell visade framfötterna med två mål vardera.

Dubbla mål av Loke Krantz

På torsdagen var det Slovakiens tur att bli utklassade. Juniorkronorna vann återigen med 6–1 efter två mål av Linköpings forward Loke Krantz, som var del av vinterns guldlag i Minnesota, samt två kassar från Björklövens Philip Hemmyr. MoDos back Hugo Hallin och Brynäs forward Leo Sundqvist hade två assist vardera.

HV71:s Noel Skarby och AIK:s Sid Boije stod för övriga mål.

Efter att Lulåes Isak Sörqvist vaktat kassen i första matchen klev Färjestads Måns Goos, tredjemålvakt i årets JVM-lag, in och stoppade 18 av 19 skott.

Sverige har ytterligare två matcher kvar i turneringen. De möter Finland på lördag och avslutar sedan med att möta Tjeckien på söndag. Finland har inlett med en seger (2–0) mot Tjeckien men också en övertidsförlust mot Schweiz.

Team 19 i femnationsturneringen

Målvakter

1 Isak Sörqvist – Luleå HF

35 Måns Goos – Färjestad BK

Backar

2 Hugo Hallin – MoDo Hockey

3 Felix Färhammar – Örebro HK

5 Linus Funck – London Knights

6 Aron Dahlqvist – Brynäs IF

7 Theo Hallquisth – Örebro HK

8 Rocky Langvardt – Leksands IF

9 Tim Thomsson – Mora IK

19 William Håkansson – Luleå HF

Forwards