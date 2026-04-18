Juniorkronorna imponerar i hemmaturneringen − vinner igen

Juniorkronorna tar sin tredje raka vinst i U19-turneringen i Kungsbacka.

Under lördagen besegrades rivalen Finland med 4-1.

Noel Skarby och Isak Sörqvist var två av matchhjältarna mot Finland. Foto: Bildbyrån

Under veckan spelar Team 19, ledda av Magnus Hävelid, en turnering i Kungsbacka som avslutar landslagssäsongen för spelarna födda 2007. Turneringen ger flera spelare chansen att visa upp sig inför nästa säsong, då Juniorkronorna ska försöka försvara sitt JVM-guld.

U19-landslaget inledde också turneringen starkt med två raka 6-1-vinster mot Schweiz och Slovakien.

Under lördagen väntade däremot en annan utmaning för Juniorkronorna då Finland skulle stå för motståndet. Det blev däremot samma utfall. Sverige vann nämligen matchen med 4-1 och är alltså obesegrade i femnationsturneringen så här långt.

Juniorkronorna kan säkra turneringssegern i morgon

Team 19 tog ledningen mot Finland efter knappa sex minuter då HV71:s forwardslöfte Noel Skarby satte 1-0, hans andra mål i turneringen, efter assist av Oliver Höglund (Örebro) och Kalle Hemström (Malmö). Mot slutet av den första perioden kom även 2-0. Målskytt blev Brynästalangen Leo Sundqvist på assist av Viktor Klingsell (Skellefteå) och Philip Hemmyr (Björklöven).

I den andra perioden fick Finland in en reducering bakom svenska målvakten Isak Sörqvist (Luleå), men Sverige studsade sedan tillbaka. Juniorkronorna avgjorde i tredje perioden efter dubbla backmål. Linus Funck, till vardags i OHL-klubben London Knights, satte först 3-1 efter assist av Noel Skarby. Sedan fastställdes slutresultatet till 4-1 efter ett mål av Örebros Felix Färhammar.

Finland vann skotten i matchen med 24-17 men Isak Sörqvist klev fram med 23 räddningar för att se till att Sverige kunde vinna matchen.

Juniorkronorna toppar nu tabellen i turneringen inför den sista omgången. Där ställs de mot Tjeckien i en helt avgörande match. Sverige har nio poäng medan Tjeckien har sex poäng, vilket innebär att Team 19 säkrar turneringssegern ifall de tar minst en poäng i matchen. Skulle Tjeckien vinna efter ordinarie tid vinner de i stället turneringen tack vare inbördes möten.

Team 19 i femnationsturneringen

Målvakter

1 Isak Sörqvist – Luleå HF

35 Måns Goos – Färjestad BK

Backar

2 Hugo Hallin – MoDo Hockey

3 Felix Färhammar – Örebro HK

5 Linus Funck – London Knights

6 Aron Dahlqvist – Brynäs IF

7 Theodor Hallquisth – Örebro HK

8 Rocky Langvardt – Leksands IF

9 Tim Thomsson – Mora IK

19 William Håkansson – Luleå HF

Forwards

10 Noel Skarby – HV 71

11 Oliver Höglund – Örebro HK

12 Isac Nilsson – IF Malmö Redhawks

14 Milton Carpenhammar – Linköpings HC

15 Kalle Hemström – IF Malmö Redhawks

16 Sid Boije – AIK

17 Oscar Holmertz – Linköpings HC

21 Linus Rudslätt – Skellefteå AIK

22 Loke Krantz – Linköpings HC

24 Leo Sundqvist – Brynäs IF

25 Viktor Klingsell – Skellefteå AIK

27 Philip Hemmyr – IF Björklöven

29 David Lövgren – Luleå HF

Source: Sweden U19 (all) @ Elite Prospects