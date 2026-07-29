Överklagan avslås – klubben tvångsdegraderas

Falu IF får inte igenom sin överklagan.

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Under sommaren har det – precis som tidigare år – varit flera turer kring licensbesluten i Hockeyettan inför den kommande säsongen.

I början av juli kom licensnämnden med besked att både Falu IF och Forshaga IF inte beviljades elitlicens för spel i Hockeyettan inför 2026/27. Båda klubbarna skulle därför tvångsdegraderas till Division 2, även känt som Hockeytvåan.

Därefter har Hockeyettan genomgått en process för att försöka fylla de vakanta platserna som Falu och Forshaga lämnat efter sig. Nyköpings SK tackade ja till en av platserna medan Kils AIK, Nacka och KB65 alla har tackat nej till den sista gratisplatsen . Därmed riskerar Hockeyettan att spelas med 19 lag i stället för 20 lag i den norra serien.

Samtidigt har det dock funnits en osäkerhet kring Falu IF sedan klubben överklagat licensnämndens beslut i hopp om att få tillbaka sin existens i Hockeyettan.

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Falu IF tvångsdegraderas från Hockeyettan till Division 2

Nu kommer dock nådastöten.

Falu IF bekräftar själva på sin hemsida att deras överklagan inte har gått igenom. Överklagandenämnden har nämligen valt att låta Licensnämndens beslut stå fast. Det innebär att klubbens tvångsdegradering till Hockeytvåan kommer att gå igenom.

"Det är naturligtvis ett otroligt tungt slag för A-laget, truppen och alla runt omkring som lagt ner sin själ i detta. Falu IF överklagade beslutet då årsredovisningen var godkänd av en auktoriserad revisor och för att de tidigare tvistiga posterna nu är helt lösta. Förbundet valde dock att hålla fast vid sin linje", skriver klubben i ett uttalande.

Till den kommande säsongen väntar i stället spel i Division 2 igen för Falu IF – som gick upp till Hockeyettan 2023 och därmed har gjort tre säsonger i tredjedivisionen. Enligt föreningen har de ekonomiska bekymren nu löst sig vilket gör att klubben nu är redo att satsa för att gå tillbaka upp till Hockeyettan.

"Även om beskedet från förbundet är en besvikelse, har sommarens intensiva arbete inte varit förgäves. Tillsammans med Falu kommun och Halltec har den nya styrelsen löst den ekonomiska situationen både bakåt och framåt.

Falu IF står på en stabil grund. Vår stora barn- och ungdomsverksamhet rullar vidare med full kraft, våra juniorlag laddar för sina nya regionala serier, och föreningens framtid är säkrad.

Nu samlar vi krafterna, tar ansvar för ekonomin och bygger någonting riktigt starkt tillsammans. Målet är dock glasklart: Vi ska tillbaka till Hockeyettan!"