Hoppet inför överklagan: "Krävs en gemensam lösning"

Falu IF hoppas skapa rätt förutsättningar inför överklagan. Foto: Bildbyrån (montage).

I början av förra veckan stod det klart att samtliga klubbar i SHL och Hockeyallsvenskan fått sin elitlicens. Desto dystrare var det dock i Hockeyettan där varken Falu IF eller Forshaga IF nått upp till de ekonomiska kraven. Något som innebär en tvångsdegradering till Hockeytvåan... eller?

I Falu IF:s fall handlar det om att man baserat sitt ekonomiska plusresultat på en skuld som man anser att kommunen är skyldig. En summa som uppgår till drygt 1,2 miljoner kronor. Falu kommun håller dock inte med och har inte varit beredda att betala, vilket också är anledningen till att klubben nekats elitlicens.

Nu kommer dock en, till viss del, hoppfull uppdatering från Falu IF, samtidigt som överklagan förbereds.

En tvist om arenan: "Oerhört prekär ekonomisk sits"

På sociala medier förklarar Falu IF situationen där betalningen handlar om kommunens nyttjande av Halltec arena.

"Falu IF sattes i en oerhört prekär ekonomisk sits när kommunen förra sommaren plötsligt drog in det mångåriga driftstödet för Halltec Arena. Att ställa om efter ett sådant stort bortfall mitt under brinnande säsong är en enorm utmaning för en ideell förening. Vad som kom att ske därefter utvecklades till flertalet komplicerade tvister mellan Falu IF och kommunen åt båda håll."

Det är nämligen kommunen som äger isytan och omklädningsrummen, medan klubben har tältet. När driftstödet till Falu IF sedan försvann ansåg man att kommunen inte längre hade rätt att hyra ut hallen, utan avtal. Därmed anser Falu IF att de 1,2 miljonerna ska in för tio månaders nyttjande, utan godkännande från klubben.

Kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen drygt 200 000 som en mer rimlig summa, enligt Falu-Kuriren.

Positiva orden: "Väldigt måna om att hitta en lösning"

Nu till den positiva vändningen (?) där Falu IF hintar om en eventuell lösning. I sitt inlägg skriver klubben följande:

"Vad händer nu?

För att överklagan ska gå igenom krävs det att Falu IF och Falu kommun hittar en gemensam, snabb lösning på de tidigare tvisterna. Det är den överenskommelsen som ger oss rätt förutsättningar inför överklagandet.



Det positiva är att båda parter är väldigt måna om att hitta en lösning. Vår nya ordförande Linn Axelsson Hågevall leder nu dialogen med fantastisk energi.



Vi är fast beslutna om att lösa detta. Elithockeyn i Falun är oerhört viktig - för klubben, staden och hela hockeyn i Dalarna. Tillsammans ska vi ta oss igenom detta!"