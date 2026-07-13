MJÖRNBERG: Tror de själva på vad de skriver?

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Falu IF nekades i förra veckan elitlicens och fick sig en rejäl smäll på fingrarna av licensnämnden som bland annat skrev följande i sitt beslut :

”Licensnämnden bedömer att föreningens årsredovisning inte är förenlig med god redovisningssed och att föreningen med bortseende från felaktigt redovisad post inte uppfyller kapitalkravet i licensreglementet”.

Den där felaktigt redovisade posten är en fordran på kommunen för uthyrning av istider som många menar att det inte finns något fog för. Det är en rörig tvist som har uppstått och licensnämnden pekar på att klubben inte kan visa att de kommer få in de där pengarna i och med att kommunen inte ställer upp på kravet.

Vill man fördjupa sig i den soppa som det är skrev Gabriel Ehrling Perers en fradgande ledartext i ämnet i FaluKuriren för några dagar sedan. Han skräder inte orden, kallar klubben snudd på konkursmässig och framhåller att Falu IF med sin årsredovisning försökt vilseleda förbundet och licensnämnden.

Därför är kommunikationen inför en eventuell överklagan ganska överraskande.

När klubben via sina sociala kanaler lämnar en uppdatering och skriver till sina medlemmar och supportrar låter det nämligen enligt följande:

”Vi har redan påbörjat en intensiv och mycket konstruktiv dialog med Falu kommun. Både vi och kommunen är helt ense om vikten av att ha ett lag i Hockeyettan, och vi arbetar gemensamt och positivt för att hitta en väg framåt”...

Man fortsätter:

”Vår riktning är stark, energin är hög, och vi är fast beslutna om att spela i Hockeyettan säsongen 26/27. Nu krokar vi arm, står stadigt och litar på processen”.

Jag vet inte vad ni läser in i den typen av formuleringar, men jag behöver inte ens läsa mellan raderna för att hitta budskapet man försöker sända. Att bara det nås någon form av överenskommelse med kommunen så kommer klubben få spela kvar i Hockeyettan. Att det på allvar finns en chans.

Problemet är bara att det inte går till så. Det man kan överklaga när en licens har nekats är om det har begåtts något formellt fel i själva granskningen. Om Falu IF skulle komma överens med kommunen under de två veckorna fram till överklagandet spelar ingen roll. Det är vad som stod i papperen på deadline-dagen som gäller och där har klubben fått ett brutalt nedslag.

Exempelvis samlade Alvesta in en himlans massa pengar när de nekats en elitlicens ifjol, men de fick inte tillbaka sin rätt att spela i Hockeyettan ändå även om de överklagade. Samma öde kommer Falu IF gå till mötes.

Det kanske är så att klubben och dess representanter inte vet hur det funkar och faktiskt tror att de kan komma och lappa och laga lite i efterhand, överklaga och få tillbaka sin Hockeyettan-status, men det ligger närmare till hands att tro att man försöker hålla modet uppe och låtsas för att vinna någon typ av fördelar även om man vet att loppet är förlorat.

Då framstår kommunikationen lika vilseledande som det man får svidande kritik för att påstås ha varit i sin årsredovisning.

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Licenssoppan mynnade ju ut i att Nyköping fick sin Hockeyettan-status tillbaka och idag släppte jag och maestro Skoglund ett nytt poddavsnitt via vår Patreon-kanal med fokus på just deras lagbygge.

Vi funderar över ovissheten under våren, hur de ska trumfa fjolårets usla trupp, lärdomarna från ifjol, pressen att "lyckas", den tuffa konkurrensen i botten, potentialen i klubben, nyckelspelare som stannar, vägarna att gå på målvaktssidan, spelare de skulle kunna värva, att tråla närområdet, faran med att värva tillbaka spelare, potentiella tränare, en rimlig målsättning och en hel del annat.

Nye sportchefen Oscar Jernström gästar och berättar om utvärderingen av fjolåret, en vår av väntan, tänket i lagbygget, ett inte helt givet ja tack, utmaningen att sätta ihop ett lag, jakten på erfarenhet, veteranerna han jobbar på, en ny långsiktig plan, tanken med tre målvakter, att övertyga spelare om att stanna, hur mycket av laget som är klart, filosofin i tränarjakten, målsättningen för säsongen som kommer och mycket mer.

Ni hittar avsnittet här .