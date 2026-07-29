KB65 är det tredje laget att tacka nej till gratisplatsen.

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Soppan i Hockeyettan fortsätter.

I början av juli meddelades det att både Falu IF och Forshaga IF inte beviljades elitlicens och därför skulle tvångsdegraderas till Division 2. Sedan dess har Nyköpings SK valt att tacka ja till en av de två vakanta platserna och kommer att spela i Hockeyettan Södra säsongen 2026/27.

Det har däremot varit mer utmanade att hitta ett lag för att fylla den andra vakanta platsen i Hockeyettan. Både Kils AIK och Nacka har tackat nej och valt att fortsätta i Division 2.

Frågan gick sedan vidare till KB65, från Bjästa söder om Örnsköldsvik. Klubben erbjöds också en plats i Hockeyettan 2024, men tackade då nej. 2025 var KB65 sedan klara på sportsliga grunder, men nekades elitlicens och blev kvar i tvåan.

Nu fick KB65 en tredje chans att ta klivet till Hockeyettan. I våras missade KB65 avancemang sedan Asplöven i stället vunnit den norra kvalserien och gått upp. KB65 fick nu chansen att kliva upp via en gratisplats.

KB65 tackar nej till gratisplatsen i Hockeyettan – igen

Precis som 2024 väljer KB65 däremot att tacka nej till platsen i Hockeyettan, meddelar klubben via sin hemsida . I ett officiellt uttalande skriver klubben följande:

“Föreningen och representationslaget har tagit enorma kliv de senaste två åren, men än återstår en del arbete för att vara redo för spel i Hockeyettan. Framför allt behöver organisationen kring marknad, administration och evenemang stärkas ytterligare.

Som tidigare nämnt är ekonomin i föreningen god. Representationslaget är självförsörjande då man inte på något sätt vill äventyra föreningens framtid. Men intäkterna behöver öka ytterligare för att kunna bära kostnaderna fullt ut som spel i Hockeyettan skulle innebära”

Enligt KB65 har föreningen satt upp en treårsplan för att kunna vara redo för spel i Hockeyettan. Nu går klubben in i den sista säsongen och avser att säkra avancemang på sportsliga grunder till 2027.

“Till slut, målet ligger kvar, KB65 ska förberedas för spel i Hockeyettan, och vi ska ta oss dit på sportsliga grunder, för till syvende och sist, det är det som är tjusningen med ishockey!”, skriver klubben.

Det är ännu oklart hur Hockeyettan kommer att lösa situationen efter att ett tredje lag nu har tackat nej till gratisplatsen. Antingen kommer ett annat lag att erbjudas platsen, men alternativt skulle Hockeyettan Norra i stället att kunna spelas med 19 lag i stället för 20 om ligan inte kan få fram en ny kandidat med kort varsel.