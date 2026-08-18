Beskedet: Stjärnan förlänger med Rögle

Fredrik Olofsson förlänger med Rögle.

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Med NHL- och OS-meriter var Fredrik Olofsson en riktig stjärnvärvning för Rögle BK inför förra säsongen. Nu, ett år in på avtalet till 2028, har den 30-årige centern skrivit på en förlängning.

Överenskommelsen presenterades under tisdagen och innebär att samarbetet kan fortsätta till 2030.

– Fredrik står för ett genuint ledarskap, ett högt driv och en stor pålitlighet. Han är konsekvent i sin leverans och en väldigt uppskattad lagkamrat. Han besitter många av de egenskaper vi söker hos en spelare som ska bidra till att bygga ett stabilt Rögle BK över tid. Vi är grymt glada över att veta att Fredrik blir kvar hos oss till minst 2030, säger sportchefen Hampus Sjöström.

SM-silver första året i Rögle

Fredrik Olofsson är född i Helsingborg, men blev ett val i fjärde rundan av NHL-draften via juniorhockeyn i Nordamerika. När första åren i Sverige sedan kom, i MoDo och Oskarshamn, flög poängen in. En OS-plats 2022 gav sedan NHL-spel innan Schweiz och Zug kallade till 2024/25.

Det var från allt detta Olofsson klev in i Rögle till 2025/26. En säsong som avslutades med en SM-silvermedalj runt halsen. Olofsson själv hade då stått för 49 poäng över hela säsongen, och kunde visa upp bäst plus/minus-statistik av samtliga spelare i grundserien.