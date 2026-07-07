De nekas elitlicens - tvångsdegraderas

Forshaga och Falun får börja om i Hockeytvåan.

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Samtliga klubbar i SHL och Hockeyallsvenskan har fått sin elitlicens. Samtidigt är det två Hockeyettan-klubbar som inte får det. Det handlar om Falu IF och Forshaga IF. De båda når inte upp till de ekonomiska kraven samtidigt som Forshaga heller inte har skickat in det underlaget som krävs.

I Faluns fall anser nämnden att de inte har agerat enligt god "redovisningssed".

Nämnden skriver så här i sin motivering:

"Föreningen med bortseende från felaktigt redovisad post inte uppfyller kapitalkravet i licensreglementet. Eftersom Falu IF redan beviljats dispens från kapitalkravet en gång under den senaste femårsperioden finns inget utrymme för ytterligare dispens."

Både Forshaga och Falun får nu börja om i Hockeytvåan. Det återstår nu också att se om de klarar av att bedriva sina övriga verksamheter, så som för juniorer och ungdomar. Båda har dragits med ekonomiska problem den senaste tiden.