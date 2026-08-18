Tidigare SHL-centern kan bli kvar: "Har dialog"

Gustaf Westlund kan bli kvar i Kalmar.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Via två år i Oskarshamn, varav en säsong i SHL, hamnade Gustaf Westlund i Kalmar HC. Men 2025/26 kantades sedan av skadeproblem, och i våras gjordes ett ingrepp för att centern ska ta sig tillbaka till sin högstanivå. Ändå står dock den 28-årige centern utan kontrakt, med en månad till seriestart i Hockeyallsvenskan.

Nu uppger Baromtern att uppgifter talar för att Westlund blir kvar i Kalmar, där han även valt att bo kvar.

– Jag har en bra rehabgrupp i Kalmar och det fungerar bra för mig just nu. Sedan jobbar min tjej kvar i stan också, säger Gustaf Westlund till tidningen och fortsätter om sin situation.

– Rehabträningen går bra, snart ser jag fram emot hockeysäsong. Jag har inte kontrakt någonstans ännu, vi får se vad det blir.

Bekräftar dialog med Kalmars sportchef

Westlund bekräftar också dialog med Daniel Stolt, sportchef i Kalmar, och medger att han kanske är underskattad i ligan.

– Enligt siffrorna är jag väl det. Det är ganska uppenbart, säger han.

Gustaf Westlunds första proffssäsong i Sverige var i Oskarshamn och SHL. Det efter att han tidigt lämnat både SDE och AIK för spel i Nordamerika. Först i USHL och sedan i collegeligan NCAA.

Kalmar, som nu kommer ha Mattias Karlin i båset, har just nu 13 forwards på kontrakt.