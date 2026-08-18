Herman Liv får debutera i HV-målet

Herman Liv får göra debut i HV-målet.

Foto: Bildbyrån (montage).

Vid tre tillfällen stod pappa Stefan och lyfte Le Mat-pokalen i en HV71-tröja. Nu har det till slut blivit dags för 19-årige Herman Liv att göra debut i samma mål ikonen vaktat under 490 matcher.

SHL-klubben bekräftar nämligen att vinterns JVM-guldvinnare får chansen i onsdagsmötet med Djurgården – i Tyresö ishall.

– Otroligt kul. Det är något man har drömt om sedan man var liten. Jag längtar till imorgon, säger Liv i HV71:s kanaler.

– Det blir roligt att komma igång lite, första matchen för mig då, så man får försöka hitta lite tajming och allt sånt. Det blir skitkul, fortsätter han.

Felix Sandström vaktade kassen i den första försäsongsmatchen. En match HV förlorade med 1–4. Men nu blir återkomsten på riktigt när Liv kliver in efter resan i Örebro, där ett succélån i Almtuna gav hemflytten till Jönköping.

– Jag vet inte. Käka något gott och sen bara ta det lugnt, säger Liv om hur han laddar upp.

Liv gör upp med Sandström: "Jätteschysst"

Under SHL-klubbens ispremiär tidigare i augusti var det också Liv som tog emot störst jubel. Detta trots att stjärnor som Felix Sandström finns i laget. Det är också denne tidigare NHL-svensk 19-åringen nu får lära sig av.

– Jättebra. Det är en jätteschysst kille som tar hand om mig bra, så det har varit grymt, säger Liv om samarbetet och fortsätter om vad han kan lära sig av Sandström.

– Det är en del. Det är en väldigt duktig målvakt så det är kul att kolla på honom och lära sig så mycket som möjligt.

HV71 har även Olof Glifford i truppen, men där sätter en skada stopp i säsongsinledningen.