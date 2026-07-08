Tackar nej till Hockeyettan: "Inte förberedda"

Kils AIK stannar i Hockeytvåan.

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Soppan i Hockeyettan fortsätter. Två klubbar har missat elitlicensen och blivit degraderade till Hockeytvåan. Det handlar om Falu IF och Forshaga IF.

Nu har istället Nyköping fått frågan, och tackat ja. Nästa lag som har fått frågan är sedan Kils AIK. Men de kommer inte att tacka ja. Klubben har helt enkelt inte förutsättningarna för att ta steget här och nu. De är inställda på att spela i tvåan nästa säsong och ser inte ut att vika sig.

– Vi är helt enkelt inte förberedda på att ta det här steget nu, säger Robin Jansson till NWT.

Kils AIK tackar nej till Hockeyettan

Kil var nära att kvala sig upp i Hockeyettan den gångna säsongen. De var ett av fjärde divisionens bästa lag, men lyckades inte ta steget upp sportsligt. Nu ser det heller inte ut som att de tar gratisplatsen.

Klubben har aldrig varit högre upp i seriesystemet än Hockeytvåan.

– Vi är en förening som försöker hålla nere kostnaderna och har en årsomsättning på runt miljonen. Jag tror inte vi kan få ihop de här extramiljonerna som det sannolikt skulle kosta att spela i ettan och därför gör vi nu det här valet.