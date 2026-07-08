Spelschema och resultat: HockeyAllsvenskans försäsong 2026

En bild från förra årets försäsongsmatch mellan Mora och Leksand. Foto: Bildbyrån.

Notera att uppgifterna nedan kommer fån klubbarnas egna officiella kanaler. Det kan därför förekomma ändringar, så som fler matcher eller ändrade datum och orter. Spelschemat uppdateras om fler matcher offentliggörs.

Nedsläppstiderna har inte offentliggjorts vid alla matcher. Dessa kommer uppdateras allt eftersom.

När det inte står någon specifik spelort beror det på att matchen då helt enkelt spelas på den ort där det först skrivna laget har sin hemmaplan. Exempel:

AIK och Almtuna möts i Järfälla. Då står Järfälla utskrivet som spelort.

Linköping och AIK i Saab Arena. Då står inte spelorten utskriven, vilket då innebär att den spelas på Linköpings hemmaplan.

För fler detaljer och för eventuella ändringar – se klubbarnas officiella kommunikationskanaler.

Så spelas träningsmatcherna inför HockeyAllsvenskan 2026/2027 – lag för lag

AIK

19/8 20:00 AIK Hockey–Vita Hästen (Renew Arena, Upplands Väsby)

22/8 15:00 Linköping–AIK

26/8 19:00 AIK–Almtuna (Järfälla Ishall)

28/8 19:00 Almtuna–AIK (Knivsta Ishall)

2/9 19:00 BIK Karlskoga–AIK

4/9 19:00 AIK–Sparta Sarpsborg

9/9 19:00 AIK–BIK Karlskoga (Vallentuna Ishall)

Almtuna

13/8 Västerås IK–Almtuna IS

20/8 17:00 Almtuna IS–HV71

22/8 Tyresö Hanviken–Almtuna IS

26/8 AIK–Almtuna IS

28/8 19:00 Almtuna IS–AIK

2/9 19:00 Almtuna IS–Västerås IK (Bahcohallen, Enköping)

5/9 15:00 Almtuna–Sparta Sarpsborg

10/9 19:00 Almtuna IS–Hudik HC

BIK Karlskoga

12/8 BIK Karlskoga–Storhamar Hockey

14/8 Södertälje SK–BIK Karlskoga

26/8 BIK Karlskoga–Örebro Hockey

2/9 19:00 BIK Karlskoga–AIK

9/9 19:00 AIK–BIK Karlskoga (Vallentuna Ishall)

11/9 BIK Karlskoga–Södertälje SK

Kalmar

14/8 19:00 Kalmar HC–Vimmerby

18/8 19:00 Kalmar–Karlskrona

20/8 18:00 Kalmar–Malmö Redhawks (Landskrona ishall)

26/8 19:00 Kalmar–Tingsryd

2/9 18:00 Oskarshamn–Kalmar

4/9 18:00 Vimmerby–Kalmar

11/9 19:00 Kalmar–Oskarshamn

Leksand

7/8 18:00 Västerås IK–Leksands IF

14/8 18:00 Mora IK–Leksands IF

20/8 19:00 Leksands IF–Färjestad BK (Strömstad)

21/8 19:00 Frölunda HC–Leksands IF (Strömstad)

28/8 18:00 Leksands IF–Frisk Asker (Hitachi Energy Arena, Ludvika)

1/9 18:00 Leksands IF–Brynäs IF (Avestahallen, Avesta)

12/9 15:00 Leksands IF–Västerås IK

MoDo

13/8 19:00 MoDo Hockey –Brynäs (Sundsvall)

15/8 15:00/18:00 MoDo–Timrå/Sundsvall (Sundsvall)

20/8 18:00 Skellefteå–MoDo

25/8 18:00 MoDo–Björklöven

1/9 18:00 Luleå–MoDo

4/9 18:00 MoDo–Timrå (Högslätten, Härnösand)

8/9 18:00 Björklöven–MoDo

11/9 18:00 MoDo–Östersund (Niphallen, Sollefteå)

Mora

12/8 18:00 Östersund–Mora IK

14/8 18:00 Mora–Leksand

18/8 Storhamar–Mora

19/8 Storhamar–Mora

25/8 18:00 Mora–Västerås

1/9 18:00 Västerås–Mora

9/9 18:00 Mora–Östersund

Nybro

13/8 18:00 Nybro Vikings IF–Karlskrona HK

21/8 18:30 Stjernen–Nybro Vikings

22/8 16:00 Sparta–Nybro Vikings

27/8 18:00 Nybro Vikings–Vimmerby HC

1/9 18:00 Vimmerby HC–Nybro Vikings

7/9 18:00 Nybro Vikings–Visby Roma

11/9 18:00 Nybro Vikings–Borås HC

Oskarshamn

12/8 18:00 IK Oskarshamn–Vimmerby HC

20/8 19:00 Södertälje SK–IK Oskarshamn

25/8 18:00 IK Oskarshamn–Visby/Roma

28/8 18:00 IK Oskarshamn–Södertälje SK

2/9 19:00 IK Oskarshamn–Kalmar HC

9/9 18:00 Vimmerby HC–IK Oskarshamn

11/9 19:00 Kalmar HC–IK Oskarshamn

Södertälje

14/8 Södertälje SK–BIK Karlskoga

20/8 19:00 Södertälje–Oskarshamn

27/8 18:00 Södertälje–Linköping

28/8 18:00 Oskarshamn–Södertälje

9/9 Södertälje-Visby/Roma

11/9 BIK Karlskoga–Södertälje

Vimmerby

12/8 18:00 Oskarshamn–Vimmerby HC

14/8 19:00 Kalmar–Vimmerby

25/8 Vimmerby–Västervik

27/8 18:00 Nybro–Vimmerby

1/9 18:00 Vimmerby–Nybro

3/9 18:00 Vimmerby–Kalmar

9/9 19:00 Vimmerby–Oskarshamn

Visby/Roma*

25/8 18:00 IK Oskarshamn–Visby/Roma

7/9 18:00 Nybro Vikings–Visby Roma

9/9 Södertälje-Visby/Roma

* Inväntar fullständigt försäsongsschema.

Västerås

7/8 18:00 Västerås IK–Leksands IF

13/8 19:00 Västerås IK–Almtuna IS

25/8 19:00 Mora IK–Västerås IK

29/8 15:00 Västerås IK–Frisk Asker

1/9 18:00 Västerås IK–Mora IK

2/9 19:00 Almtuna IS–Västerås IK (Bahcohallen, Enköping)

12/9 15:00 Leksands IF–Västerås IK

Östersund

12/8 18:00 Östersunds IK–Mora IK

18/8 18:00 Östersund–Hudik Hockey

21/8 18:00 Hudik Hockey–Östersund

27/8 18:00 Östersund–Timrå IK

3/9 18:00 Östersund–Sundsvall Hockey

9/9 18:00 Mora IK–Östersund

11/9 18:00 MoDo Hockey–Östersund (Niphallen)