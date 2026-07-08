Spelschema och resultat: HockeyAllsvenskans försäsong 2026

Notera att uppgifterna nedan kommer fån klubbarnas egna officiella kanaler. Det kan därför förekomma ändringar, så som fler matcher eller ändrade datum och orter. Spelschemat uppdateras om fler matcher offentliggörs.
Nedsläppstiderna har inte offentliggjorts vid alla matcher. Dessa kommer uppdateras allt eftersom.
När det inte står någon specifik spelort beror det på att matchen då helt enkelt spelas på den ort där det först skrivna laget har sin hemmaplan. Exempel:
AIK och Almtuna möts i Järfälla. Då står Järfälla utskrivet som spelort.
Linköping och AIK i Saab Arena. Då står inte spelorten utskriven, vilket då innebär att den spelas på Linköpings hemmaplan.
För fler detaljer och för eventuella ändringar – se klubbarnas officiella kommunikationskanaler.
Så spelas träningsmatcherna inför HockeyAllsvenskan 2026/2027 – lag för lag
AIK
19/8 20:00 AIK Hockey–Vita Hästen (Renew Arena, Upplands Väsby)
22/8 15:00 Linköping–AIK
26/8 19:00 AIK–Almtuna (Järfälla Ishall)
28/8 19:00 Almtuna–AIK (Knivsta Ishall)
2/9 19:00 BIK Karlskoga–AIK
4/9 19:00 AIK–Sparta Sarpsborg
9/9 19:00 AIK–BIK Karlskoga (Vallentuna Ishall)
Almtuna
13/8 Västerås IK–Almtuna IS
20/8 17:00 Almtuna IS–HV71
22/8 Tyresö Hanviken–Almtuna IS
26/8 AIK–Almtuna IS
28/8 19:00 Almtuna IS–AIK
2/9 19:00 Almtuna IS–Västerås IK (Bahcohallen, Enköping)
5/9 15:00 Almtuna–Sparta Sarpsborg
10/9 19:00 Almtuna IS–Hudik HC
BIK Karlskoga
12/8 BIK Karlskoga–Storhamar Hockey
14/8 Södertälje SK–BIK Karlskoga
26/8 BIK Karlskoga–Örebro Hockey
2/9 19:00 BIK Karlskoga–AIK
9/9 19:00 AIK–BIK Karlskoga (Vallentuna Ishall)
11/9 BIK Karlskoga–Södertälje SK
Kalmar
14/8 19:00 Kalmar HC–Vimmerby
18/8 19:00 Kalmar–Karlskrona
20/8 18:00 Kalmar–Malmö Redhawks (Landskrona ishall)
26/8 19:00 Kalmar–Tingsryd
2/9 18:00 Oskarshamn–Kalmar
4/9 18:00 Vimmerby–Kalmar
11/9 19:00 Kalmar–Oskarshamn
Leksand
7/8 18:00 Västerås IK–Leksands IF
14/8 18:00 Mora IK–Leksands IF
20/8 19:00 Leksands IF–Färjestad BK (Strömstad)
21/8 19:00 Frölunda HC–Leksands IF (Strömstad)
28/8 18:00 Leksands IF–Frisk Asker (Hitachi Energy Arena, Ludvika)
1/9 18:00 Leksands IF–Brynäs IF (Avestahallen, Avesta)
12/9 15:00 Leksands IF–Västerås IK
MoDo
13/8 19:00 MoDo Hockey –Brynäs (Sundsvall)
15/8 15:00/18:00 MoDo–Timrå/Sundsvall (Sundsvall)
20/8 18:00 Skellefteå–MoDo
25/8 18:00 MoDo–Björklöven
1/9 18:00 Luleå–MoDo
4/9 18:00 MoDo–Timrå (Högslätten, Härnösand)
8/9 18:00 Björklöven–MoDo
11/9 18:00 MoDo–Östersund (Niphallen, Sollefteå)
Mora
12/8 18:00 Östersund–Mora IK
14/8 18:00 Mora–Leksand
18/8 Storhamar–Mora
19/8 Storhamar–Mora
25/8 18:00 Mora–Västerås
1/9 18:00 Västerås–Mora
9/9 18:00 Mora–Östersund
Nybro
13/8 18:00 Nybro Vikings IF–Karlskrona HK
21/8 18:30 Stjernen–Nybro Vikings
22/8 16:00 Sparta–Nybro Vikings
27/8 18:00 Nybro Vikings–Vimmerby HC
1/9 18:00 Vimmerby HC–Nybro Vikings
7/9 18:00 Nybro Vikings–Visby Roma
11/9 18:00 Nybro Vikings–Borås HC
Oskarshamn
12/8 18:00 IK Oskarshamn–Vimmerby HC
20/8 19:00 Södertälje SK–IK Oskarshamn
25/8 18:00 IK Oskarshamn–Visby/Roma
28/8 18:00 IK Oskarshamn–Södertälje SK
2/9 19:00 IK Oskarshamn–Kalmar HC
9/9 18:00 Vimmerby HC–IK Oskarshamn
11/9 19:00 Kalmar HC–IK Oskarshamn
Södertälje
14/8 Södertälje SK–BIK Karlskoga
20/8 19:00 Södertälje–Oskarshamn
27/8 18:00 Södertälje–Linköping
28/8 18:00 Oskarshamn–Södertälje
9/9 Södertälje-Visby/Roma
11/9 BIK Karlskoga–Södertälje
Vimmerby
12/8 18:00 Oskarshamn–Vimmerby HC
14/8 19:00 Kalmar–Vimmerby
25/8 Vimmerby–Västervik
27/8 18:00 Nybro–Vimmerby
1/9 18:00 Vimmerby–Nybro
3/9 18:00 Vimmerby–Kalmar
9/9 19:00 Vimmerby–Oskarshamn
Visby/Roma*
25/8 18:00 IK Oskarshamn–Visby/Roma
7/9 18:00 Nybro Vikings–Visby Roma
9/9 Södertälje-Visby/Roma
* Inväntar fullständigt försäsongsschema.
Västerås
7/8 18:00 Västerås IK–Leksands IF
13/8 19:00 Västerås IK–Almtuna IS
25/8 19:00 Mora IK–Västerås IK
29/8 15:00 Västerås IK–Frisk Asker
1/9 18:00 Västerås IK–Mora IK
2/9 19:00 Almtuna IS–Västerås IK (Bahcohallen, Enköping)
12/9 15:00 Leksands IF–Västerås IK
Östersund
12/8 18:00 Östersunds IK–Mora IK
18/8 18:00 Östersund–Hudik Hockey
21/8 18:00 Hudik Hockey–Östersund
27/8 18:00 Östersund–Timrå IK
3/9 18:00 Östersund–Sundsvall Hockey
9/9 18:00 Mora IK–Östersund
11/9 18:00 MoDo Hockey–Östersund (Niphallen)