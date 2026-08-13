Talangens starka debut – så slutade träningsmatcherna

Isak Sörqvist imponerade i sin första match för Vimmerby.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

I går kväll spelades tre försäsongsmatcher i svensk hockey. Nere i Småland väntade ett länsderby som kickade igång försäsongen för Oskarshamn och Vimmerby. Det blev en målsnål och jämn historia som kom att avgöras först efter förlängning.

Oskar Lindgren gav bortalaget Vimmerby ledningen i första perioden och 0-1 kom sedan att stå sig en längre tid. Efter 44 minuters spel kom däremot kvitteringen för Oskarshamn. Det blev Sören Dietz Larsen som fick in pucken för 1-1 i matchen.

Därefter var det Hugo Lejon som klev fram och avgjorde matchen efter övertid. Lejon kom i ett friläge och gjorde inga misstag utan skickade distinkt in pucken i nät för att se till att Vimmerby vinner äran i den första träningsmatchen.

Isak Sörqvist imponerade i debuten för Vimmerby

En annan matchhjälte för Vimmerby blev 19-årige målvakten Isak Sörqvist, som är på lån från SHL-klubben Luleå . Sörqvist fick spela hela matchen i sin debut för Vimmerby och stod för en stark insats. Målvaktslöftet, som kan bli aktuell för JVM -spel i vinter, räddade 30 av 31 skott för att hjälpa Vimmerby till seger.

– Det var kul. Jag tycker mycket är bra idag, vi tar med oss det som är bra och får arbeta på det vi gjorde sämre. Men vi tar absolut med oss den goa känslan, säger Sörqvist till Vimmerby Tidning .

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Sörqvists insats mellan stolparna hyllas också av Vimmerbys tränare Eric Karlsson.

– Han gör det jättebra. De har lite momentum i andra och då gör han det jättebra. Kul för Isak att få den debuten, säger Karlsson till VT.

Oskarshamn – Vimmerby 1–2 (0-1,0-0,1-0,0-1)

Oskarshamn: Sören Dietz Larsen

Vimmerby: Oskar Lindgren, Hugo Lejon.

Nyförvärvet presenterar sig direkt för Mora

Två andra allsvenska lag möttes också under onsdagskvällen. Mora var nämligen på besök i Östersund för att spela båda lagens första träningsmatch inför säsongen 2026/27. Det blev då en storseger för bortalaget från Dalarna.

Moras norska nyförvärv Patrick Rørbu Elvsveen, som spelade VM med Norge i våras, presenterade sig direkt i nya klubben. Rørbu Elvsveen gav Mora ledningen i första perioden innan Albert Sjöberg kvitterade till 1-1. Därefter var det återigen norrmannen som klev fram och satte 1-2 i matchen med sitt andra mål i första perioden. Nyförvärvet blev alltså tvåmålsskytt direkt i sin debut för Mora.

Siffrorna blev sedan större i andra perioden sedan ytterligare en norrman, Tobias Aase Stensland, först gjort 1-3 och därefter kom även 1-4 genom Georg Weigelt.

Slutresultatet skrevs till 1-5 i Jämtland efter att Hampus Larsson punkterat tillställningen i tredje perioden. En fin start på försäsongen för Mora som alltså vinner stort mot Östersund för att inleda försäsongen.

Östersund – Mora 1–5 (1-2,0-2,0-1)

Östersund: Albert Sjöberg.

Mora: Patrick Rørbu Elvsveen 2, Tobias Aase Stensland, Georg Weigelt, Hampus Larsson.

Karlskoga sänktes av svenske skyttekungen

Vårens finallag i HockeyAllsvenskan, BIK Karlskoga, fick däremot en tuff inledning på försäsongen i går. Norska Storhamar var på besök i Nobelhallen och hemmalaget åkte då på ett rejält nederlag.

Det var svenske forwarden Jacob Berglund, som öst in mål och poäng för Storhamar i flera år samt spelat VM för Norge, som blev matchens gigant. I första perioden var det Berglund som gjorde både 0-1 och 0-2 i matchen. Båda målen assisterades av tidigare SHL-profilen Simon Hjalmarsson.

Karlskoga reducerade i andra perioden genom målkungen Henrik Björklund i powerplay. Det blev dock det enda målet som Karlskoga gjorde i förlusten.

Storhamar vann nämligen matchen med 5-1 sedan Jacob Berglund fullbordat ett hattrick genom att göra sitt tredje mål i tom kasse. 19-årige Måns Goos vaktade målet för Karlskoga och räddade 20 av 24 skott i förlusten.

Karlskoga – Storhamar 1–5 (0-2,1-1,0-2)

Karlskoga: Henrik Björklund.

Storhamar: Jacob Berglund 3, David Aas-Larsen, Axel Sandnes.