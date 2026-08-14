Vinner stort – i stökig träningsmatch

BIK Karlskoga krossade Södertälje i en stökig träningsmatch.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

Under fredagskvällen inledde Södertälje, som är favorittippade i Allsvenskan , försäsongen på allvar när förväntade toppkonkurrenten BIK Karlskoga var på besök i Scaniarinken. För värmlänningarna var det dock inte deras första träningsmatch utan Bofors mötte norska Storhamar tidigare i veckan vilket slutade med en tung 5-1-förlust i Nobelhallen.

Den här gången fick Karlskoga en bättre start när Kalle Jellvert höll sig framme och styrde in ledningsmålet efter fyra och en halv minut. Det kom annars att bli en hel del känslor i första perioden. Matchen hettade till rejält när Rikard Olsén delade ut en tackling i ryggen på SSK-stjärnan Nolan Stevens. Flera spelare i Södertälje ilsknade till efter tacklingen vilket ledde till ett gruff mellan de båda lagen.

Det ledde till flera utvisningar, där Olsén bland annat fick två minuter för boarding, men Stevens kunde spela vidare i matchen. Efter ett längre uppehåll fick SSK spela fem-mot-tre där Carter Souch sköt kvitteringen. Annars präglades perioden av utvisningar där hela tvåminutare delades ut.

Flera nyförvärv i målprotokollet för BIK Karlskoga

I andra perioden drog sedan Karlskoga ifrån. Först kom 1-2 genom Alexander Leandersson och därefter styrdes 1-3 in av nyförvärvet Oscar Lawner. Det var ett annat nyförvärv, Harrison Blaisdell, som lyfte in en backhand bakom Love Härenstam för 1-4 i matchen. Karlskoga gjorde tre mål på mindre än fem minuter för att koppla grepp om matchen.

När Karlskoga fick spela powerplay i tredje perioden var det ett annat nyförvärv som klev fram. Travis Treloar fintade bort Härenstam helt och hållet innan han lade upp pucken i nät för hela 1-5 i Scaniarinken. SSK fick sedan in ett tröstmål genom JVM-guldbacken Felix Carell men närmare än så kom inte hemmalaget.

BIK Karlskoga studsade alltså tillbaka efter nederlaget mot Storhamar och tar en övertygande 5-2-vinst borta mot Södertälje. Annars utmärktes matchen av ett småstökigt spel där lagen kombinerade för 17 utvisningar.

Södertälje – Karlskoga 2–5 (1-1,0-3,1-1)

Södertälje: Carter Souch, Felix Carell.

Karlskoga: Kalle Jellvert, Alexander Leandersson, Oscar Lawner, Harrison Blaisdell, Travis Treloar.

Kalmar vinner första träningsmatchen

Parallellt möttes också Kalmar och Vimmerby där KHC gjorde sin första träningsmatch inför säsongen. Fjolårets succélag rivstartade då direkt i första perioden föranledda av Elliot Ekmark. Han gjorde två mål och nyförvärvet Kim Johansson nätade också för Kalmar som ledde med 3-1, där Vimmerbys mål också gjordes av ett nyförvärv i form av Hampus Karlsson.

Slutresultatet blev sedan 4-2 till Kalmar som alltså inleder försäsongen med en seger.

Kalmar – Vimmerby 4–2 (3-1,0-1,1-0)

Kalmar: Elliot Ekmark 2, Kim Johansson, Viktor Smeds.

Vimmerby: Hampus Karlsson, Adam Pettersson.