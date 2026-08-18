Nyförvärvet: "Tror fortfarande att jag kan spela i NHL"

Samu Tuomaala hoppas kunna nå NHL.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy.

En underkroppsskada såg till att Samu Tuomaala endast kom till spel vid 19 tillfällen den gångna säsongen. Därigenom föll valet på SHL och Linköping HC, för att försöka väcka NHL-drömmen igen.

Detta berättar 23-åringen för Corren efter att han kommit in som sista pusselbit inför 2026/27.

– I början var det tufft när jag inte fick kontrakt där (i Nordamerika). Men jag pratade med folk runt mig och kände att Sverige var det bästa steget. Jag är här för att bli bättre och hjälpa laget. Om jag gör det bra kommer resten att lösa sig, säger han till tidningen.

Samu Tuomaala valdes av Philadelphia Flyers i andra rundan av NHL-draften 2021.Han öste sedan in poäng i finska andraligan och åkte över Atlanten. De två första åren var också relativt lyckade, men ändå blev det inte fortsättning efter fjolårets skadeproblem.

Tar sikte på premiären mot Timrå

Någon match blir det dock inte för Samu Tuomaala förrän i september. Planen och förhoppningarna är spel i premiären mot Timrå den 19:e. Därmed fortsätter rehabiliteringen som pågått sedan december, och försäsongens följs från sidan.

– Jag har haft skador tidigare, så jag vet hur man ska hantera det. Vissa dagar är förstås tuffare än andra, men du måste fortsätta jobba hårt och försöka ha ett leende på läpparna, berättar han.

SHL-avtalet är skrivet till 2028, och i klubben får Tuomaala hjälp av sin tidigare lagkamrat Cooper Marody.

– Det hjälper mycket att känna någon när man kommer till en ny klubb och ett nytt land. Vi är vänner och jag kunde fråga om laget, staden och allt runt omkring, säger han till Corren.