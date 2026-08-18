Öppna brevet till SHL: "Medlemmarna har makten"

Rikard Josefson skickar ett öppet brev till SHL.

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"I svensk idrott flyger inte tjurar - riv upp avtalet med Red Bull"

När SHL-säsongen, för ett år sedan, drog igång syntes ovanstående budskap på en banderoll på Hovet. Djurgårdens supportrar låg bakom det hela, och var därigenom först under premiärhelgen att visa sitt missnöje mot SHL:s nyfunna samarbete med Red Bull. Hockeysupporterunionen och flera supporterklubbar hade tydligt tagit avstånd mot allt, och det blev en het potatis under 2025/26.

– Det var lite förväntat att det skulle ske, men det är ändå tråkigt, svarade då SHL:s vd Jenny Silfverstrand genom hockeysverige.se.

Nu, efter att Djurgårdens styrelse velat avslå motionen att verka för att SHL:s avtal med Red Bull avslutas, kommer ett öppet brev till ligan – från styrelseordförande Rikard Josefson.

"Styrelsen föreslog avslag på olika grunder bland annat att avtalet inte är ingånget med DIF utan SHL och att det därför inte ligger inom årsmötets mandat att fatta beslut i frågan", kommenterar Josefson bland annat.

Begär att SHL verkar för att avsluta Red Bull-avtalet

Motionen som Djurgården mottog, precis som flera SHL-klubbar, yrkade att:

1. DIF ska verka för att SHL:s avtal med Red Bull avslutas.

2. DIF ska motarbeta framtida avtal med Red Bull.

Medlemmarna gick emot styrelsen, under årsmötet, och efter en omröstning beslutades Djurgården också bifalla båda punkter.

"Styrelsen i DIF sympatiserar starkt med de föreningsdemokratiska principer som genomsyrar svensk idrott. Medlemmarna i DIF har den yttersta beslutande makten i frågor som rör DIF. I enlighet med medlemmarnas instruktion begär DIF således, i egenskap av delägare i SHL, att SHL verkar för att avtalet med Red Bull avslutas. Vidare begär DIF att inga framtida avtal med Red Bull ingås. DIF är fullt införstådda med att detta måste behandlas av styrelsen i SHL. I den mån frågan blir föremål för omröstning eller beslut bland SHL:s ägare kommer DIF att rösta i enlighet med vad som framförts häri", skriver styrelseordföranden.