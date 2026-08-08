Nyförvärven glänste – Leksand vinner första träningsmatchen

Tyler Kelleher och Nathan Staios klev fram för Leksand.

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Hockeysäsongen har officiellt kommit nu.

Under fredagskvällen spelades den första träningsmatchen inför säsongen i Sverige där Västerås och Leksand kickstartade försäsongen genom att mötas i Rocklunda.

Där fick publiken på plats se hemmalaget ta ledningen halvvägs in i första perioden. Det blev VIK-nyförvärvet Melker Bertals som satte försäsongens första mål när han påpassligt var framme och rakade in en retur sedan Viggo Tamm i Leksandskassen räddat ett skott av Tim Friberg.

Leksand kunde däremot sedan kvittera och där var det också ett nyförvärv som hittade nätet. Tyler Kelleher bröt igenom och sköt ett skott som stoppades. Pucken letade sig således in bakom mål där Patrik Zackrisson spelade upp till August Lissel som passade vidare till Josh Passolt som styrde in 1-1-målet. Passolt, som värvats från slovakiska mästarna HK Nitra där han öste in poäng, blev alltså målskytt på sin debut i LIF-tröjan.

I andra perioden återtog Västerås ledningen när Viktor Pennerborn blev målskytt. I början av den tredje lyckades sedan Leksand kvittera igen. VIK slarvade i egen zon vilket ledde till att 18-årige Pax Kleffner kunde sno åt sig pucken och peta in den bakom Benedikt Oschgan i målet.

Nyförvärven avgjorde – Leksand vinner efter straffar

Leksand tog sedan ledningen sedan två av lagets nya backar kombinerat. Nathan Staios drev upp pucken och släppte den till talangen Adam Andersson som spelade upp till Carter Berger på blålinjen. Staios vände sedan upp och fick tillbaka pucken av Berger och Staios sköt sedan ett skott som letade sig in i mål. Nathan Staios, som anslutit till Leksand på tryout efter att ha missat hela fjolåret på grund av skada, nätade alltså också i sin debut.

Det kom dock att bli dramatik på slutet. Emil Ekholm kvitterade för Västerås i slutminuterna och med ställningen 3-3 efter 60 minuter väntade förlängning och sedermera även straffar sedan inget lag lyckats avgöra. I straffläggningen var det två av de allsvenska profiler som Leksand värvat som klev fram och avgjorde.

Både Åke Stakkestad och Tyler Kelleher, som plockats från Karlskoga respektive MoDo, gjorde mål på straff. Samtidigt stoppade Viggo Tamm alla VIK:s straffar. Därmed vann Leksand matchen med 4-3 efter straffläggning. 18-årige Tamm, som gjorde sin första A-lagsmatch för Leksand, räddade 28 av 31 skott och samtliga straffar i vinsten.

Både Västerås och Almtuna spelar sin nästa försäsongsmatch nästa vecka. Västerås spelar mot Almtuna på torsdag medan Leksand möter ärkerivalen Mora på fredag.

Västerås – Leksand 3–4 SO (1-1,1-0,1-2,0-0,0-1)

Västerås: Melker Bertals, Viktor Pennerborn, Emil Ekholm.

Leksand: Josh Passolt, Pax Kleffner, Nathan Staios, Tyler Kelleher (avgörande straff).